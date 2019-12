Terelu Campos muestra su lado más fiestero en la cena de Navidad de 'Viva la vida'

El pasado domingo tuvo lugar la fiesta de Navidad del programaViva la vida. Cuando terminó la cena el equipo decidió ir a una famosa discoteca de Madrid para seguir con la celebración.

Entre los asistentes a la fiesta estaban Luis Rollán, Ylenia Padilla, Carmen Borrego o Terelu Campos. La hija mayor de María Teresa Campos lo dio todo en la fiesta, tal y como se pudo ver a través de las historias de Instagram de su hija Alejandra Rubio, donde aparece bailando sin parar.

En los vídeos compartidos en el perfil de la influencer se ve a la colaboradora muy animada junto a su compañera Ylenia, pero sentadas. Todo cambia cuando suena el tema Baila Conmigo, canción que consigue poner en pie a Terelu Campos, que no duda en darlo todo muy animada.

Ese no fue el único momento álgido en la noche de Terelu. También la pudimos ver metida en el papel deOlivia Newton John interpretando la famosa canción de la película, You're The One That I Want.