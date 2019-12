Los presidentes autonómicos exigirán a Sánchez este martes autodeterminación, romper con Podemos o cuidarse de ERC

El presidente del Gobierno en funciones realizará este martes una ronda de llamadas a los presidentes autonómicos, a los que pedirá el ejercicio de “responsabilidad” en el que ha convertido su investidura, para contar también con su apoyo. El plan es hablar con todos el mismo día, con 17 líderes regionales -19 con los de las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla-, de distintos partidos, que tienen distintos mensajes para Pedro Sánchez. Desde la autodeterminación de Cataluña que reclama Quim Torra, a la exigencia para que rompa con Podemos y ERC en la que insiste el gallego Alberto Núñez-Feijóo o las dudas de los barones socialistas sobre las “discretas” negociaciones con ERC, con advertencias que se han suavizado ante la llamada del presidente.

El comedimiento no solo llega de las filas socialistas. Salvo algún contacto desde entonces, Torra lleva sin conversar con Sánchez desde la cumbre de Pedralbes, en diciembre de 2018, y en octubre se vio agraviado cuando el presidente en funciones se negó a cogerle el teléfono hasta en cuatro ocasiones porque no condenaba la violencia en las calles tras la sentencia del procés.

El catalán se mantiene en el derecho de autodeterminación, que volvió a defender este lunes en una traslación a la situación catalana de un mensaje en redes sociales de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, asegurando que su victoria en las elecciones británicas le dan el derecho de convocar un nuevo referendum de independencia.

Además, Torra se mostró muy molesto con Sánchez, por incluirle en una ronda de llamadas con el resto de presidentes autonómicos en lugar de atenderle en “bilateral”.

A pesar de todo, fuentes del Govern evitaron adelantar este lunes qué mensaje le trasladará cuando hablen por teléfono y apelaron a la “discreción” y el respeto de cara a este nuevo contacto. Igualmente, evitaron hacer ningún comentario acerca de la responsabilidad que se atribuye ERC en la conversación entre Sánchez y Torra, que circunscribe a sus negociaciones con el PSOE, que tampoco ha querido comentar este extremo.

"Bronca" en el PSOE

En las filas socialistas, las aguas parecieron calmarse este lunes, horas antes de que Sánchez llame a sus barones, aunque en días anteriores ha habido notables manifestaciones en contra del pacto con ERC. El presidente de Aragón, Javier Lambán, asegura ahora que e atendrá a lo que decida el comité negociador de la investidura de su partido, aunque días atrás volvió a pedir la abstención del PP para hacer “innecesario el concurso de un partido tan indeseable para la gobernabilidad como es ERC”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, utilizó una criticada metáfora del resultado que se teme de la negociación entre el PSOE y ERC - “Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español y española es vaselina”, dijo-, sin que de momento se conozca ningún otro mensaje, más en positivo sobre ERC, que vaya a trasladar este martes a Sánchez.

En su lugar, el presidente valenciano, Ximo Puig, dio por zanjada la polémica por las palabras de García Page al negar que haya “ninguna bronca” dentro del PSOE y asegurar que Sánchez trabajarán “dentro del marco de la legalidad y de la Constitución”.

Como por parte del valenciano, no se esperan discrepancias tampoco por parte de los presidentes socialistas de Asturias, La Rioja, Canarias, Navarra o Extremadura, a quienes irá llamando Sánchez en elorden protocolarioque estableció, a partir de diciembre de 1979, la sucesiva aprobación de los primeros estatutos de autonomía.

Urkullu, dispuesto. El PP, no

Esto es lo que explica que la ronda la abra el lehendakari, Íñigo Urkullu, al que Sánchez llamará alrededor de las 9 de la mañana. Le trasladará que el PNV considera necesario que haya gobierno y que no pondrá impedimento, aunque sin renunciar de ningún modo a continuar construyendo el autogobierno vasco, según afirmó en un homenaje a los dos primeros lehendakaris de la democracia, José Antonio Agirre y Jesús María Leizaola. Poco antes, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Podemos, aseguró que “el Gobierno vasco tiene una disponibilidad absoluta” para “garantizar” que haya investidura.

Después de Urkullu, Sánchez llamará a Torra -aproximadamente a las 9.15 horas- y, después de él, telefoneará a los dos primeros presidentes autonómicos del PP, el gallego Núñez-Feijóo, y de Andalucía, Juanma Moreno, que pasó este lunes reprochando al Gobierno de Sánchez que exija recortes a la Junta andaluza por unas cuentas que asegura que descuadró la administración anterior, del PSOE.

A la espera de ver si la negativa rotunda de Pablo Casado a que el PP se abstenga en la investidura de Sánchez cambia en algo su mensaje, Núñez-Feijóo ha dejado muy claro en días pasados qué es lo que debería hacer el presidente en funciones: romper su acuerdo de coalición con Unidas Podemos y buscar una mayoría en el centro derecha, que también evitaría que el PSOE tuviera que apoyarse en ERC.

Este domingo, Feijóo pidió a Sánchez que “cambie el guión” y, en lugar de apoyarse ERC, se vuelva hacia el PP, que este lunes Casado ha dejado muy claro que no hay posibilidad de que vote otra cosa que “no” a Sánchez. Sin embargo, el presidente gallego advirtió de que “el 'no es no' de Sánchez a Rajoy es el mismo 'no es no' de Pedro al PP actual y al presidente Casado”.

“Si me pregunta mi opinión sobre esta huida hacia el precipicio en manos de los independentistas, le diré que sería la equivocación más grande en la historia democrática española", dijo.

El correctivo por parte del PP a sánchez no solo llega de Galicia. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso le ha afeado este lunes que la vaya a llamar en lugar de hablar con ella “en persona” dentro de una ronda que, ha dicho, “no sabemos si la quiere hacer para meter a Torra y tratarle con una normalidad que no hay en esta situación". Además de rechazar como el resto de su partido un pacto con ERC, Díaz Ayuso ha esperado que Sánchez “no haga nada" en Madrid sobre "la libertad de educación o con la subida de impuestos para contentar a sus socios independentistas".