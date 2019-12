El PSPV planteja prohibir les cases d'apostes a menys de 700 metres de centres educatius

En eixe sentit, Muñoz ha assenyalat que es treballarà "per a dissenyar la Llei del Joc més ambiciosa de tota Espanya i protegir els sectors més sensibles" i ha recordat que "la proposta dobla la màxima distància arreplegada en tota Espanya que és la contemplada en la Llei extremenya, 300 metres".

Per açò, el representant socialista ha anunciat que el seu grup presentarà diverses esmenes a l'actual projecte de llei entre les quals s'inclou la citada prohibició d'instal·lar empreses de joc a una distància menor de 700 metres de centres educatius i de salut.

Així mateix, es proposarà la creació d'una Comissió del Joc "en la qual tindran veu i vot diferents agents que treballen per eradicar la ludopatia".

El dirigent socialista també ha anunciat la proposta d'obligatorietat que totes les màquines de joc "tinguen instal·lat un mecanisme de control remot, similar al de les màquines de tabac, per a evitar el seu ús per part de les persones menors d'edat".

"PROBLEMA DE SALUT PÚBLICA"

"No és una mera qüestió d'alarma social, és un problema de salut pública", ha destacat Muñoz, qui ha detallat que des del 2013 "on no existien les cases d'apostes a la Comunitat, la xifra ha augmentat un 800%". Així mateix, el portaveu d'Hisenda ha indicat que "a la Comunitat Valenciana la ludopatia és la segona causa d'addicció després de la cocaïna" i ha assenyalat que el 36% dels addictes actuals "van començar a jugar quan eren menors d'edat".

Muñoz, que s'ha reunit amb representants de Patim CV, Projecte Home, Vida Lliure, Plataforma contra la Proliferació d'Apostes i Nova Vida, ha assenyalat la importància de "conéixer l'opinió d'aquestes associacions per a traslladar-les a les esmenes de la Llei del Joc i evitar aquest problema de salut pública en tots els barris".