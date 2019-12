Mata replica a Casado que supera "tots els límits": "No anem a consentir que s'intervinga en el Govern valencià"

20M EP

El síndic socialista en Les Corts Valencianes i sotssecretari general del PSPV, Manolo Mata, ha lamentat aquest dilluns que el Partit Popular "s'haja llevat la careta" i haja fet pública la seua aposta "per l'antivalencianismo" en demanar el president del PP, Pablo Casado, la intervenció per part de l'Estat dels comptes de la Generalitat. "No anem a consentir que s'intervinga en el Govern valencià", ha assegurat i ha considerat que aquesta petició "supera tots els límits".