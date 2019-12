Els socis del Rialto creuen necessari millorar la seua comunicació interna i evitar decisions unilaterals

Els socis del Govern del Rialto, l'executiu de València que conformen Compromís i PSPV, han considerat aquest dilluns necessari "millorar la comunicació interna" entre ells en favor de la cerca de "la major unitat de govern possible" en qüestions fonamentals per a la ciutat i evitar decisions adoptades "de manera unilateral".

Així, ho han indicat els portaveus de les dues formacions, Amadeu Mezquida (Compromís) i Borja Sanjuán (PSPV), després de concloure la reunió que ha celebrat la comissió de seguiment d'aquest pacte de govern. La trobada ha tingut lloc a petició dels socialistes a partir de les diferències sorgides en el Govern de Rialto pel nomenament del titular de l'alcaldia pedània de Benimàmet i pel projecte d'ampliació del port de València.

Respecte a aquesta alcaldia, Compromís aposta per ostentar-la per torn amb el PSPV -dos anys cadascun- i els socialistes, per tindre en compte els resultats de les eleccions del passat mes de maig, en les quals van aconseguir més vots que els seus socis.

Compromís ha defès que "l'interés ciutadà siga el criteri prioritari per a poder desbloquejar les negociacions que durant set mesos s'han desenvolupat en el marc d'aquesta comissió per a designar els alcaldes i alcaldesses dels Pobles de València" i ha assenyalat que "eixe mateix criteri suposa una línia roja per a l'ampliació del port, on el mediambiental i la salut de la ciutadania són innegociables".

Respecte a l'alcaldia de Benimàmet, Amadeu Mezquida ha apuntat que "després de set mesos d'una situació bloquejada en la qual hem intentat arribar a un consens per diverses vies, com no s'arribava i passaven tants mesos, l'alcalde -Joan Ribó (Compromís)-, que té la potestat de nomenar les alcaldies, per responsabilitat ha decidit que la situació no s'allargue més".

Així, ha al·ludit al criteri adoptat en 2015 -pel govern de la Nau que formaven Compromís, PSPV i València en Comú- i ha defès "un repartiment de dos anys per al PSPV i altres dos per a una persona independent". Mezquida ha agregat que atenent a eixa línia, la mateixa "que s'ha seguit durant tota la negociació del Pacte del Rialto, s'ha decidit resoldre el bloqueig en Benimàmet" i facilitar "que per fi els veïns i veïnes del poble tinguen un alcalde o alcaldessa a qui dirigir-se".

Pel seu costat, Borja Sanjuán ha afirmat que en la reunió les dues parts han mostrat la seua disposició a "intentar estendre ponts", ha dit que s'ha plantejat que "les relacions han de millorar" i ha assegurat que se'n va a treballar en eixe sentit. "Això és el que hem traslladat. L'altra part crec que ha sigut receptiva i s'ha d'agrair", ha exposat.

El portaveu del PSPV ha manifestat que es treballarà perquè decisions com les de la designació de les alcaldies pedànies "no es prenguen de manera unilateral" i així "no es fraccione el pacte de govern" i ha agregat que en el Govern del Rialto "hi ha cordialitat sempre", també "en el desacord".

"Antidemocràtica"

Sanjuán ha criticat que en el cas de Benimàmet es pretenga aplicar "una decisió unilateral" i ha transmès el seu "malestar" per considerar que és una mesura "antidemocràtica" que "no respecta els resultats" electorals en aquesta zona de València. Ha agregat que no és la forma de prendre decisions en un govern de coalició, en el qual "totes s'han de consensuar".

"De la mateixa manera que no creiem que s'hagen de compartir les pedanies on Compromís ha guanyat, entenem que tampoc s'ha de compartir la pedania on ha guanyat el Partit Socialista. Estem demanant que on hem guanyat l'alcalde siga el que han triat els veïns", ha manifestat.

Per la seua banda, l'alcalde s'ha mostrat "segur" que "al final les coses s'arreglaran com s'han arreglat sempre" en el si de l'executiu local. Ribó, que ha participat en la presentació de nous policies locals, s'ha pronunciat així preguntat per la reunió de seguiment del govern del Rialto i per si confia a tancar la "crisi" oberta en els últims dies.

"Espere que les coses vagen bé", ha respost Joan Ribó, que ha instat en eixe moment a esperar al final de la trobada. "Ja vaig dir que aquestes coses són problemes que apareixen i que es resolen. Per a mi són coses que no tenen excés d'importància", ha agregat.

Després d'açò, preguntat per si les diferències podrien repetir-se en el ple que l'Ajuntament celebrarà el dijous, l'alcalde ha assenyalat que aquest dimarts hi haurà "reunió de la Junta de Govern" i que s'abordarà eixa qüestió. "Ho anem a parlar", ha dit, a més de mostrar-se "segur que al final les coses s'arreglaran com s'han arreglat sempre".

Abandonar la imposició

La vicealcaldesa i portaveu socialista, Sandra Gómez, ha confiat que Compromís abandone "la via de la imposició i arribe a la de l'acord" i ha destacat que en un "govern de coalició, de dos i no d'un, qualsevol decisió s'ha de negociar i pactar" i no cal "exercir l'autoritat". "En un govern de coalició res és exclusiu, tot es comparteix i tot es dialoga", ha reiterat.

Gómez, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la Comissió d'Urbanisme, ha mostrat la seua "preocupació" per si "un conflicte com el de l'EMT -en al·lusió al sorgit a partir del frau detectat en aquesta empresa i respecte al que els socis del Rialto han tingut també diferències- haguera d'influir o determinar el govern". Ha lamentat que puga "existir intenció deliberada per part de Compromís de crispar el govern".

"Fa dos mesos a mi em van cessar de la Marina per la posició del meu grup en l'EMT i no m'agradaria que passara en Benimàmet el mateix", ha declarat, a més d'instar Compromís a entendre "la realitat" per a reconduir el conflicte per aquesta alcaldia pedània. Ha al·ludit de nou als resultats electorals en aquest nucli, ha demanat que es respecten i ha assenyalat que aquest assumpte "va més enllà d'un partit" perquè afecta la voluntat" i "la veu" d'un poble per a dir "qui vol que el lidere".

Ampliació del port

Respecte a l'ampliació del port, Mezquida ha assegurat que Compromís "té clar que s'ha de vetlar sempre pel criteri mediambiental i de salut dels valencians" i ha fixat ací "línies roges infranquejables". Gómez, pel seu costat, ha indicat que la posició del PSPV és la qual ha defès en la Junta de Govern i ha exposat que si s'ha de fer una nova DIA, que es faça i s'atenga el que diguen els tècnics.