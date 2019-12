Solana creu que les comparacions amb l'època d'ETA són "odioses" i demana als polítics "respecte" als espanyols

Així s'ha pronunciat l'actual president del Real Patronat del Museu Nacional del Prat aquest dilluns a València després de presidir el jurat del XXVIII Premi de Convivència que la Fundació Broseta concedeix en aquesta ocasió a Rafa Nadal.

Solana ha sigut preguntat per les declaracions realitzades aquest dilluns per la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, qui ha retret al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que estiga "utilitzant a tots els presidents autonòmics per a blanquejar que se'n va a asseure amb Bildu" i també ha afirmat que "açò recorda a l'època negra d'ETA, quan pegava tirs, matava, assassinava i reclamava una negociació política perquè hi havia un conflicte polític".

Bonig ha realitzat aquestes manifestacions dies després d'unes declaracions en termes similars de la portaveu adjunta del PP en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, qui va assegurar que el moment polític actual és "pitjor que quan ETA matava".

Després d'escoltar la pregunta, Solana ha dit no saber "qui és la presidenta" dels 'populars' valencians. "És una presidenta del PP d'ací?", ha inquirit als periodistes. A continuació, ha assegurat que "totes aquestes comparacions són odioses" i ha recordat que ha coincidit en el jurat del Premi de Convivència de la Fundació Broseta amb la presidenta del Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme del País Basc, Consuelo Ordóñez, qui li ha comentat que "aquesta manipulació que s'està fent, fins i tot des del partit al que ella ha pertangut, que no ho pot entendre i que és realment molt dolorós per a ella".

"Jo crec que que és un despropòsit intentar fer aquestes comparacions que no són, al meu juí, pertinents en absolut i que caldria demanar també, per part dels líders dels partits polítics, en el seu vocabulari, el respecte que els altres espanyols es mereixen", ha resolt.

D'altra banda, sobre si creu que Pedro Sánchez aconseguirà els suports per a la investidura i per a formar govern, l'exministre socialista ha assenyalat únicament: "Jo ho veig factible, la qual cosa no vol dir que es realitze. Crec que que és possible, però no tinc molta més informació. No estic en la política activa".