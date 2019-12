Metrovalencia i TRAM tindran les tarifes congelades en 2020

L'actualització de les normes tarifàries de Metrovalencia afecta diferents títols propis. Amb l'objectiu d'afavorir l'ús del bitllet senzill, s'ha proposat eliminar l'obligació de validar-ho durant un determinat termini de temps, posterior a la compra, la qual cosa impedeix que puga caducar sense haver sigut utilitzat. Actualment, són d'ús immediat (dos hores de validesa des del moment de la compra).

També s'ha presentat la proposta d'aplicar en qualsevol títol la reducció per família monoparental (20 per cent les de caràcter general o 50% les de caràcter especial), que actualment solament s'aplica en el títol TuiN.

Per als usuaris de la targeta TuiN personalitzada, s'ha acordat l'obtenció de gratuïtat per a viatjar per tota la xarxa, a partir del tercer nivell de consum (es redueix el límit de 72,80 euros a 63 euros, aproximadament un 13,50% menys).

Aquesta modificació suposa que les persones que es desplacen per tres o més zones, que són les que suporten majors preus del servici, entre les quals es troben les que treballen en l'Aeroport de Manises (única parada situada en zona D per a persones usuàries d'aquest títol), obtindran gratuïtat per a viatjar a eixa destinació, a partir d'un menor nivell de consum mensual.

NOU DIRECTOR GERENT

El Consell d'Administració ha acordat, en aquesta mateixa sessió, el nomenament d'Emilo Bayarri Roca com a nou director gerent de l'empresa pública, que assumeix el càrrec després de la renúncia presentada, per motius personals, per Juan Andrés Sánchez Jordán que va assumir la gerència de FGV el 21 de juny de 2017 i que es reincorpora de nou a Adif.

Arcadi Espanya ha agraït la tasca exercida per Sánchez Jordán en aquests més de dos anys, en els quals l'empresa publica "ha aconseguit un acord per a comptar amb un nou conveni col·lectiu; ha avançat en la modernització de la xarxa del TRAM d'Alacant, amb l'obertura del túnel de Serra Grossa i les obres de la Línia 9 (Benidorm-Dénia); i ha aconseguit desenvolupar del projecte i primeres actuacions de la Línia 10 de Metrovalencia", ha detallat.

El nou director gerent és llicenciat en Economia per la Universitat de València, compta amb 20 anys d'experiència, dels quals deu han sigut en la divisió de servicis d'una empresa multinacional d'energies renovables i set en una del sector de la construcció (pública, privada i internacional).

També ha format part de múltiples comités de gerència, tant de societats, com d'UTE en grans projectes d'infraestructures. Té experiència en anàlisi, assessorament, elaboració, revisió i seguiment tant de pressupostos com d'inversions i ha treballat de forma autònoma, en entorns internacionals, equips multidisciplinaris, processos de 'Due Diligence', re-organitzacions empresarials, fusió, etc. dissenyant, desenvolupant i implementant tot tipus de processos, ferramentes i quadres de comandament per a l'anàlisi financera.

Juntament amb la designació de Bayarri, s'ha aprovat el nomenament d'Anaïs Menguzzato com a directora d'Igualtat, Seguretat, Accessibilitat i Relacions Institucionals de FGV. Diplomada per la Universitat de València en Treball Social, Atenció i Assessorament a Persones Immigrants i Desenvolupament Local, fins a hui ha exercit els càrrecs de directora general de l'Institut Valencià de les Dones i regidora de l'Ajuntament de València de Protecció Ciutadana.

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA 2019

El Consell d'Administració ha aprovat l'Oferta d'ocupació Pública de FGV corresponent a 2019 que ascendeix a 107 places, en diferents llocs per a les explotacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant, amb una reserva d'un 7% per a persones de diversitat funcional.