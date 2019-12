Alqueria.- Orengo, sobre presumptes irregularitats en contractes de Divalterra: "Jo no estava, l'empastre ve després"

Orengo ha acudit aquest dilluns a declarar com a testimoni en el Jutjat d'Instrucció número 9 de València, encarregat del conegut com el 'cas Alqueria', després de sol·licitar-ho l'advocat de l'expresident de la corporació provincial i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Orengo, qui també va ser cap de gabinet de Rodríguez, ha afirmat en declaracions als periodistes, després de declarar en el jutjat, que "ací cadascun s'ha de responsabilitzar del que ha fet o no ha fet i, en aquest cas, desitge la millor de les sorts a totes les persones. Serà la justícia la que parle".

Després d'açò, en relació amb les suposades contractacions irregulars en Divalterra, Orengo ha indicat que creu que és d'una "època posterior": "Crec que que l'empastre ve més tard, per la qual cosa sé i pel que he llegit, quan comencen a aparéixer informes dient que això no es pot fer i la gent contínua 'tretze són tretze' fent coses".

Interpel·lat per si existia un consell paral·lel en Divalterra, ha respost que ell no ho ha conegut. "Eixe consell -ha agregat- no existia. Consells paral·lels no he conegut cap", ha insistit.

Orengo, qui ha asseverat que ningú li va advertir de cap irregularitat, ha explicat que en el primer consell d'administració, on es parla del nomenament de gerents, "Rafael Soler va preguntar si para açò havia d'haver-hi publicitat i concurrència. Jo li vaig dir que creia, per l'experiència, que els gerents, quan són nomenats pel consell, és per mèrit, capacitat i confiança i no té res a veure amb càrrecs d'alta direcció. Jo en eixe moment no sabia si hi havia o no càrrecs de direcció en Imelsa", ha postil·lat.

"Cal distingir -ha afegit- entre un acord polític de distribució de responsabilitats i àrees, i el que és el nomenament del personal tant en la Diputació com en Imelsa. El primer correspon a la distribució de responsabilitats polítiques; i el segon, als òrgans de govern de cada institució", ha dit.

"CONVERSES INICIALS"

Per la seua banda, l'exdiputada autonòmica Concha Andrés, qui també ha declarat com a testimoni, ha manifestat als periodistes que no va estar en la Diputació, sinó en Les Corts. "Sí vaig estar en converses inicials per a la constitució dels governs i ajuntaments i la Diputació", ha aclarit.

Preguntada per si en les primeres negociacions es va parlar del repartiment de càrrecs en Imelsa, la testimoni ha dit que "no". "El que es pretenia per part del PSPV era deixar clar que el president de la Diputació havia de ser un candidat socialista i, a partir d'ací, es va acordar el disseny de l'estructura que després s'havia de desenvolupar. Però res més", ha puntualitzat.

I ha prosseguit: "Igual que en totes la converses que es va tindre amb Compromís per a conformar més de 200 ajuntaments o les que es van tindre per a conformar el govern de la Generalitat. Parlem d'acords polítics per a intentar governar en el màxim d'institucions locals possibles", ha asseverat.