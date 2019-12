CC presenta en Santa Cruz más de 7 millones en enmiendas a unos presupuestos "continuistas" y "faltos de ideas"

En rueda de prensa, el presidente del grupo municipal CC-PNC, José Manuel Bermúdez, afirmó que el PSOE, Cs y Unidas Podemos "se presentaron a las elecciones porque decían que había que cambiar el modelo de ciudad de Coalición Canaria pero en el primer presupuesto que depende exclusivamente de ellos, lo que hacen es prácticamente prorrogar el presupuesto que existía".

José Manuel Bermúdez aseguró que se trata de un presupuesto "absolutamente continuista" que apuesta por el modelo de ciudad que el grupo nacionalista ha defendido "siempre" para el próximo año y "falto de ideas nuevas", pues los proyectos incluidos en las cuentas de 2020 "son los que venían caminando de atrás y que se recogen en el presupuesto de inversiones".

El exalcalde insistió en que no existen proyectos o programas nuevos, salvo uno que, según dijo, les ha sorprendido, como es el aumento en casi 1,2 millones de euros de la partida destinada al área de Fiestas, cuando en el mandato anterior no aumentaba más de 50.000 o 100.000 euros cada año.

Bermúdez avanzó que no apoyarán un presupuesto de estas características, pues aunque recoge el modelo de ciudad que han defendido, hay cosas en las que no están de acuerdo. Asimismo, lamentó que no haya existido "ningún espíritu de diálogo" por parte del grupo de gobierno, "ni siquiera para obtener un apoyo de última hora".

El grupo nacionalista sostiene que el presupuesto "adolece de carencias importantes", si bien admite que en capítulos "muy significativos" ofrece una continuidad "indisimulable" respecto a las líneas estratégicas establecidas como prioritarias por CC-PNC durante su gobierno en el mandato pasado.

En concreto, los nacionalistas exponen que la plantilla y los gastos de personal no sufren variación sobre lo establecido en el anterior mandato; los capítulos de inversión VI y VII presentan una correspondencia entre los proyectos iniciados entonces y las anualidades previstas para 2020, y la política fiscal se mantiene exactamente en los mismos términos que la establecida por el gobierno municipal durante el periodo 2015-2019.

Sin embargo, advierten de que las cuentas presentadas para 2020 registran reducciones en partidas presupuestarias destinadas a capítulos como el fomento del transporte público de pasajeros, la recogida de residuos sólidos urbanos, la gestión del patrimonio histórico o la promoción turística, entre otros elementos que consideran clave.

Para CC-PNC, "resultan aún más preocupantes los recortes que afectan a la necesaria potenciación de las políticas sociales en el municipio, cuando lo exigible en la situación actual es que se mantenga la línea creciente establecida durante los mandatos últimos".

Desde el grupo nacionalista defienden la articulación de una política de gasto que permita a Santa Cruz seguir avanzando en cinco apartados estratégicos que consideran prioritarios. El primero sería el compromiso social, en el que piden priorizar el gasto en esta materia en la elaboración de la principal herramienta de política municipal, que es su presupuesto.

Igualmente, proponen incrementar la capacidad inversora del Ayuntamiento y orientarla a la mejora de la calidad de vida de todos sus vecinos, facilitándoles infraestructuras básicas y ajustadas con el principio de cohesión territorial en todos sus barrios y pueblos, además de impulsar una política fiscal de estímulo a la actividad económica en el municipio y alivio fiscal a las familias.

Otro apartado que consideran prioritario es la consolidación de los criterios de rigor presupuestario que, según los nacionalistas, "han permitido contar con una corporación municipal con la posibilidad de eliminar totalmente su deuda y saneada financieramente", así como contribuir desde la acción municipal a favorecer iniciativas de dinamización de la actividad económica y fundamentalmente a la creación de empleo en el municipio.

Conforme a los criterios apuntados, este grupo municipal presenta para su debate y deliberación un conjunto de 17 enmiendas con el propósito de corregir carencias del proyecto de Presupuestos Generales de la Corporación para 2020, ampliando los recursos que se destinan a la atención de la ciudadanía y mejorando los servicios públicos municipales, además de incrementar la actividad económica y la generación de empleo.