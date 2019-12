Bravo insta els operadors jurídics a potenciar la mediació en ser un 76% més barata que els processos normals

Bravo s'ha expressat així en l'obertura de la jornada informativa sobre mediació intrajudicial familiar, civil i penal organitzada pel Consell General del Poder Judicial i la Generalitat en la Ciutat de la Justícia de València, segons ha informat aquest departament en un comunicat.

Bravo ha explicat que existeixen molts plets que no arriben als tribunals i es resolen per altres vies, els denominats mètodes alternatius de solució de conflictes, que inclouen alternatives com la mediació, la negociació, la conciliació i l'arbitratge.

No obstant açò, alguns dels quals sí arriben poden derivar-se cap a aquest mètode si els jutges, magistrats, fiscals i lletrats de l'Administració de Justícia tenen la confiança suficient en la mediació i la garantia que el problema "no els serà retornat sense resoldre uns mesos després".

Per a açò, segons la consellera, "la Comunitat Valenciana compta amb la seua pròpia Llei de Mediació i, l'any que ve, estarà llest el reglament que contempla el seu desenvolupament normatiu".

D'aquesta forma, els operadors jurídics "podran depositar la seua sencera confiança en el sistema per a derivar a ell aquells casos que complisquen amb els requisits, amb totes les garanties que emanen del nostre Ordenament Jurídic".

Segons Gabriela Bravo, la mediació no solament suposa un estalvi en temps i diners, "sinó que també facilita les solucions a mesura dels interessats perquè si el procés judicial pot frustrar les expectatives d'una o de les dos parts enfrontades, la mediació assegura que els conflictes poden resoldre's si tots els protagonistes queden satisfets amb la solució".

"Per açò, són tan importants trobades com aquest i els que estan previstos per a aquesta setmana en les seus judicials d'Alacant, Castelló i Elx en els quals s'aprofundiran sobre el desenvolupament de la Llei de Mediació perquè el conjunt d'operadors jurídics la coneguen i assumisquen com una via més que respecta els principis de confidencialitat, imparcialitat, neutralitat i cooperació amb l'Administració de Justícia", ha manifestat.