Banco de España ve ralentización del empleo en CCAA con más SMI y pide que se evalúe otra posible subida

20M EP

El Banco de España constata una peor evolución del empleo en las comunidades autónomas y sectores con una mayor prevalencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras la subida a 900 euros este año, si bien matiza que no hay datos "irrefutables" y que la ralentización del empleo podría obedecer a otros factores, aunque ve "fundamental" que se realice una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de cara a la nueva subida planeada para 2020.