Entreculturas llama a correr en Logroño y diez ciudades más por la educación de niñas en riesgo de exclusión y violencia

Los fondos recaudados se destinarán al programa 'La luz de las niñas', que busca fomentar el acceso y la permanencia escolar de 8.235 niñas de 10 países a través de becas, distribución de kits de higiene personal y acompañamiento para la mejora de su bienestar psicosocial.

Las carreras solidarias se van a celebrar en once ciudades: Málaga, Zaragoza y Logroño darán el pistoletazo de salida el 2 de febrero, seguida por Madrid (9 de febrero), León (15 de febrero), Córdoba (22 de febrero), Valladolid (1 de marzo), Barcelona (8 de marzo) y Úbeda (15 de marzo). La fecha de las carreras en Sevilla y Cádiz están todavía pendientes.

La responsable de RSC de Entreculturas, Silvia Loro Martín-Gil, ha explicado que se espera la participación de más de 20.000 personas en esta edición. Según la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales, Raquel Martín, "más de 200 millones de niñas en el mundo han sufrido mutilación genital; cada año 12 millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años; 150 millones de niñas han sufrido violencia sexual y 34 millones de niñas y mujeres son refugiadas o desplazadas".

"Estas niñas sufren un alto riesgo de violencia: niñas en situación de extrema pobreza, de desplazamiento, migración o refugio; en riesgo de embarazo, pertenecientes a poblaciones indígenas; con alguna discapacidad o víctimas de matrimonio precoz, de conflictos armados y de violencia sexual", incidió.

Por su parte, Gemma Mengual, nadadora de sincronizada y medallista olímpica, presentó esta carrera solidaria que, a su juicio, es "una iniciativa maravillosa donde se juntan los valores del deporte y la solidaridad". "Cuando tuve la oportunidad de conocer el proyecto y escuchar la labor diaria que hacen, me emocionó mucho y no me lo pensé ni un momento y quise colaborar con ellos", apuntó.