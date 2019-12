Sala Russafa arranca la programació nadalenca amb l'estrena d''Alicia en Wonderlad, el regreso'

L'espectacle és la revisió i actualització d''Alicia en Wonderland', un dels majors èxits del teatre del barri de Russafa, aprofitant que es compleix un lustre de la seua creació.

"Han canviat moltes coses en la societat, sobretot en aquests últims tres anys. I tot això afecta la trama, hi ha hagut que eliminar temes que havien quedat obsolets i tractar altres nous, hem creat alguns personatges... Es manté l'essència gamberra i crítica, però els espectadors van a veure un espectacle totalment actualitzat perquè ho hem portat a 2019", comenta el director i autor d'aquesta peça per a adults que va inaugurar la Tetralogía de los Cuentos Políticos, Chema Cardeña.

Aquest projecte buscava treballar sobre tres contes per a xiquets que són especials per la seua transcendència: Alicia en el país de les meravelles narrava un viatge iniciàtic de la infància a l'adolescència; El Mago de Oz reflectia la lluita de la indústria del metall en un moment de crisi per a EE.UU i Peter Pan era una al·legoria sobre el fet de créixer i el sentit de la vida.

En les seues versions escèniques, totalment lliures i per a adults, Cardeña ha ressaltat la seua part més profunda. "I Alicia en açò era la mestra. Parla de política, de societat, de justícia, d'un món ocult i psicodèlic. Els elements que et dona el conte són fantàstics a l'hora de portar-ho a l'actualitat i reflectir el nostre món, però també per a reflexionar sobre ell i satirizar-ho", explica l'autor i director de la peça.

"CRÍTICA I CLARAMENT POLÍTICA"

"Amb els xiquets es parla de la vida jugant. I crec que que el teatre fa una mica el mateix amb els adults, estableix un joc. Em pareix que és la manera més senzilla, més àgil de fer una història de crítica i clarament política, però molt divertida: deixant un costat el míting i el pamflet", afegeix l'autor.

La trama arranca amb una Alicia híper titulada i preparada, però ja no tan jove, que segueix intentat accedir al mercat laboral cinc anys després. El personatge viu novament eixe viatge iniciàtic en el qual va descobrint les normes que regeixen Wonderland, el reflex de la societat contemporània des de l'altre costat de l'espill.

Es troba amb els personatges del conte creat per Carrol, com el Sombrerer Boig, el Conill Blanc o la Reina Roja, que es presenten com a símbols dels diferents estaments o poders. I xoca amb l'absurd d'un món que, en comptes d'evolucionar en aquests cinc anys, pareix haver-hi involucionat.