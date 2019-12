La Sareb ofrece sus viviendas y solares a la Generalitat para atender la emergencia habitacional

Así lo han acordado el presidente del 'banco malo', Jaime Echegoyen; el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y el vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, en una primera toma de contacto para crear un grupo de trabajo entre las dos partes. El acuerdo llega tras la firma de un primer convenio para la cesión de unas cien viviendas para los afectados por el temporal de septiembre en la Vega Baja (Alicante).

A partir de esta experiencia, la Sareb y el Consell quieren diagnosticar la emergencia habitacional de los valencianos y acordar la cesión de inmuebles en las localidades donde haga falta, para después dar a los ayuntamientos el "máximo protagonismo" en las políticas de vivienda y que así ajusten la oferta y la demanda.

La operación conjunta se enmarca en el proceso de desinversión de la entidad hasta 2027 y se llevará a cabo "en las condiciones económicas razonables para que la Sareb cumpla sus objetivos", como ha remarcado su presidente en declaraciones a los medios, aportando las viviendas para las personas necesitadas "en cuestión de días o semanas".

De cara al futuro, las dos partes estudiarán la cesión de espacios "siempre que tenga sentido", con la posibilidad de poner en marcha promociones públicas de vivienda en los solares de la entidad o de iniciar proyectos industriales o de otras características. También analizarán que la Generalitat pueda intervenir en las viviendas de la Sareb inacabadas a través de la Entidad Valenciana de Habitatge i Sòl (EVha).

Tras la reunión, Echegoyen ha destacado que la Comunitat es "muy importante" para la sociedad por la cantidad de activos y ha recordado las 4.000 viviendas distribuidas por España mediante acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos, 2.800 ya entregadas. "Uno de los problemas de la vivienda es que tarda tiempo en existir, hay que hacerla y lleva unos dos años y medio, mientras la necesidad de la gente es de hoy", ha expuesto.

El titular de la Sareb también ha puesto en valor la voluntad del Consell de abordar estar problemática, al ser su primer encuentro con Puig en los cinco años que lleva en la entidad, y ha lamentado que el acuerdo parta de la "desgraciada emergencia" de la DANA (depresión aislada en niveles altos) de finales de verano.

SIN TRATOS DE FAVOR

Preguntado por el acuerdo Sareb-Generalitat que no fructificó la pasada legislatura, porque el Gobierno valenciano no aceptaba viviendas okupadas, Echegoyen ha reconocido que "quizá las condiciones del convenio no son las adecuadas para una comunidad autónoma" y ha remarcado que la entidad no puede hacer "tratos de favor" entre regiones.

Por su parte, Puig ha destacado que para la Generalitat es una "obsesión" resolver los problemas de vivienda en esta legislatura, con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida y de movilizar tanto los parques municipales como los activos de la Sareb. El conseller de Vivienda ha coincidido en la meta de que los damnificados por la DANA tengan un lugar donde vivir mediante este convenio y otros alcanzados con entidades como el Banco Sabadell.