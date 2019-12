El comité de Vulcano acusa al Puerto de "torpedear" la actividad naval en Teis y poner "en riesgo" sus indemnizaciones

Así lo ha trasladado el presidente del comité, Nicolás Sangabriel (CC.OO.) tras mantener, junto con otros representantes sindicales, una reunión de más de una hora y media con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga.

"Nos vamos disgustados, no hay apoyo. Nos vamos de aquí sin solución y sin esperanza", ha lamentado, tras constatar que el Puerto de Vigo podría buscar una solución administrativa a esa concesión, siempre y cuando se presente "un proyecto relevante".

Sangabriel ha criticado que el Puerto no haya apostado por la vía de la "liquidación controlada", tal y como planteó en su día la Xunta, y ha señalado que "parece que las instalaciones de Vulcano en Teis ya tienen un futuro marcado, y no pasa por mantener allí la construcción o reparación naval".

INDEMNIZACIONES EN RIESGO

A ese respecto, el presidente del comité ha señalado que, si tal y como pretende el Puerto, se da por extinguida la concesión, esas instalaciones ya no formarán parte de la subasta de Vulcano y, por tanto, la administración concursal no podrá contar con esos ingresos.

De ese modo, será "imposible" que los trabajadores, que son acreedores de Vulcano, puedan cobrar íntegramente sus indemnizaciones (de 20 días por año trabajado) y las nóminas pendientes. Según han lamentado, tendrían que conformarse con la parte que pueda sufragar el Fondo de Garantía Salarial.

POSIBLES INVERSORES

Por otra parte, tanto los responsables de Industria de UGT y CC.OO., Rubén Pérez y Celso Carnero, como el responsable del Naval en la CIG, César Rodríguez, han señalado que el Puerto, al margen de los condicionantes legales, debe actuar como "favorecedor" para permitir el interés de los inversores.

En ese sentido, han instado a los posibles interesados en mantener en Teis la actividad naval a "hacer públicos sus proyectos", al tiempo que han reconocido que la actitud del Puerto y de su presidente "frena a cualquier empresario".

Según ha señalado Celso Carnero, "no hay una oferta oficial, pero es que tampoco tiene que presentarse ya". Ahora, después de que el proceso de liquidación se haya paralizado (al presentar un recurso el Puerto sobre la extinción de la concesión administrativa), los posibles inversores "no ponen todo sobre la mesa, al no tener claro qué pasa con esa concesión".

Por otra parte, desde CC.OO. también se ha cuestionado qué pasará con la concesión administrativa de los terrenos portuarios donde se asienta otro astillero, Hijos de J. Barreras que, aunque no se encuentra en la misma situación que Vulcano, está en preconcurso y ha solicitado la disolución judicial de la sociedad.

"NO REGALAR" LOS TERRENOS PORTUARIOS

Mientras, el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, ha vuelto a explicar ante los medios la situación de esa concesión que, según la normativa vigente, quedaría extinguida tras la disolución de Vulcano. De ese modo, la Autoridad Portuaria rescataría esos terrenos que, al tener más de 2.500 metros cuadrados, deberían salir a concurso para una nueva concesión.

En ese caso, ha señalado López Veiga, cualquier empresario podría optar a la concesión, presentando un proyecto, con una memoria económica y de inversión, y cumpliendo los requisitos legales.

A ese respecto, el presidente del Puerto ha arremetido contra el administrador concursal de Vulcano, que no midió "las consecuencias" de disolver la sociedad sin haber antes gestionado un posible traspaso de la concesión a un inversor que quisiera mantener la actividad. "Es lo que tenía que haber hecho, si hiciese las cosas bien, pero metió el barco en las piedras", ha censurado.

En cualquier caso, López Veiga ha insistido en que una nueva concesión pasaría por un concurso y por un proyecto "relevante" y, aunque no ha querido concretar más, ha precisado que esos terrenos no serían para "instalar un simple taller de chapa y pintura". Así, tras indicar que la actividad naval "no está descartada" en esa concesión, ha matizado que el Puerto "no va a regalar" esos terrenos, "y menos con los problemas de espacio que tiene" para otras actividades, como el tráfico de contenedores o el 'ro-ro'.

El presidente del Puerto ha explicado que este organismo está pendiente de un informe del Consejo de Estado para confirmar que la concesión queda extinguida, y ha reiterado que en su sede no se ha recibido "nada de nada" acerca de ningún proyecto de inversión en ese espacio, más allá de una consulta, por parte de Vicalsa, acerca de la posible prórroga de la concesión.

Finalmente, y a preguntas de los medios, López Veiga se ha referido a la situación de Barreras, y ha aclarado que no se dan los mismos condicionantes que en el caso de Vulcano. "Barreras aún no se ha disuelto, y no se espera que se disuelva en los próximos meses", ha constatado.