Murcia anuncia acciones legales contra el trasvase 'cero' para regantes en el Tajo-Segura de noviembre

"No vamos a permitir que nadie con un único fin partidista acabe con una infraestructura que tanto ha unido a tantas comunidades autónomas y que tanto bien ha llevado al levante español y a la zona de Castilla-La Mancha", ha señalado el consejero antes de asistir a la presentación de los 'Estudios de caudales ecológicos mínimos en el río Tajo en el tramo Aranjuez-Talavera de la Reina' organizado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) en Madrid.

En ese informe técnico redactado por el catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, Luis Garrote, y por el director técnico de la empresa 'Ingeniería y Ciencia Ambiental', Fernando Mariño, a petición del SCRATS, se apunta que el régimen de caudales ecológicos mínimos actuales de ese tramo del Tajo no influye de forma significativa sobre el estado y grado de conservación de la vegetación de ribera ni sobre la vida piscícola.

Así, concluyen que no hay motivos para modificar el valor de caudal mínimo de 6 metros cúbicos por segundo que se aplica al tramo de Bolarque-Aranjuez por disposición legal. Y añaden que esa cifra es muy superior a los valores obtenidos con los métodos de simulación de habitat establecidos por la Instrucción de Planificación Hidrológica.

TRASLADO AL MINISTERIO

Luengo ha explicado que los resultados de estos estudios serán trasladados por el SCRATS al ministerio del ramo para que lo tenga en cuenta en el Esquema de Temas Importantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo "que condicionará el futuro del trasvase" y advierte de que no se pueden adoptar decisiones sin ningún criterio técnico.

"La ministra (Teresa Ribera) decidió -en noviembre- no trasvasar agua para riego utilizando un principio que no contempla ningún tipo de regulación. Tomaremos acciones legales contra la decisión de la ministra y esperamos que ahora en la próxima reunión no tome el mismo criterio y permita el trasvase, al cual tenemos derecho por ley", ha añadido.

En este punto, el consejero ha indicado que defenderán "a muerte" la infraestructura y harán uso de todas las herramientas a su disposición para evitar "que nadie ponga en duda esa infraestructura que tanto ha unido a tantos durante 40 años".

Luengo ha hecho suyas las demandas de los agricultores de Murcia, quienes le han trasladado que no entienden "que han hecho de malo para estar siempre pendientes de las decisiones de los ministros de turno". "Vamos a defenderles porque todos los españoles tienen derecho a disfrutar un bien común como es el agua", ha apostillado.

PRESIÓN AGRARIA E INDUSTRIAL Y AFECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Entre las conclusiones de ese estudio, se afirma que más que el caudal mínimo actual de los diferentes tramos, lo que afecta al estado y grado de conservación de la vegetación es la presión agraria, industrial o urbanística sobre las riberas y márgenes del río. Apuntan que han ocasionado importantes pérdidas de vegetación riparia.

Sostienen además que las cifras de caudales mínimos actuales se encuentran muy próximas a la horquilla inferior de los métodos hidrológicos (7m/s) cuyo valor se prevé que se reduzca como consecuencia del cambio climático. "La cifra de 6 metros cúbicos por segundo es muy superior a los valores obtenidos con los métodos de simulación de hábitat para las masas de agua muy alteradas hidrológicamente", concluyen.

No obstante, los expertos inciden que el cambio climático ya se está viviendo en el Tajo, por ejemplo en la cabecera. Y apuntan que hay una tendencia en el caudal del Tajo "decreciente y preocupante".