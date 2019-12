MÉS per Mallorca votará a favor de la enmienda de MÉS per Menorca relativa al plus por residencia de cargos del Govern

Según ha informado Ensenyat en rueda de prensa en el Parlament, "MÉS per Mallorca no discute el plus de insularidad a menorquines, ibicencos y formenterenses". El motivo que ha alegado ha sido que "si no estarían en inferioridad de condiciones".

En cambio, ha señalado que "para MÉS per Mallorca este plus no debería abrirse a personas de otras comunidades" que es lo que propondrá Podemos mediante una transacción 'in voce' en el próximo pleno del Parlament. También propondrá Podemos que el plus se reduzca de 22.000 a 12.000 euros anuales.

En este sentido, el portavoz de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha insistido en que "no hay precedentes en otras comunidades autónomas" de pluses por residencia de cargos de un Ejecutivo que, como propone Podemos, sean de "carácter universal".

