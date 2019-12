Cs pide al Gobierno aragonés que asuma la responsabilidad de la ruptura del contrato de obra del Hospital de Alcañiz

Para Gaspar, "la situación no es algo nuevo, por desgracia, no ha sobrevenido de repente", porque, como ha detallado, "el Gobierno de Aragón sabía desde hace meses del retraso en la ejecución de las obras y no ha actuado hasta que no se ha llegado a un callejón sin salida".

Por ello, la diputada de Ciudadanos ha pedido al cuatripartito que "asuma la responsabilidad que le corresponde" porque desde las Cortes de Aragón "hemos avisado en diferentes ocasiones del retraso acumulado y no se han tomado medidas hasta que no ha quedado más remedio".

En este sentido, Susana Gaspar ha recordado que la formación liberal ya pidió "conocer la planificación para conocer el grado de ejecución de obras" y, de hecho, "ya avisamos de la escasez de trabajadores y que no se iban cubriendo las certificaciones que debían cumplirse". "Todos éramos conscientes de la situación a la que se estaba llegando mientras el Gobierno de Aragón miraba hacia otro lado", ha resumido Gaspar.

De hecho, Susana Gaspar ha apuntado que el diputado turolense de Cs, Ramiro Domínguez, ya interpeló en la última sesión plenaria de noviembre a la consejera de Sanidad y le invitó a negociar con la empresa para evitar la paralización de las obras. Asimismo, Ciudadanos lamentó que el Ejecutivo autonómico "no tuviera previsto un plan B", a pesar de que la consejera Pilar Ventura reconocía que existían varios informes de la dirección de la obra en los que se detallaba que "se estaba trabajando con medios y personal escasos".