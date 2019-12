Detingut un conductor per causar un accident múltiple amb un motorista mort a Alacant

El conductor suposat causant del sinistre, en el qual s'han vist implicats dos vehicles, un camió i la motocicleta, ha donat positiu en alcoholèmia, segons ha informat la Regidoria de Seguretat en un comunicat.

Fins al lloc dels fets el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha mobilitzat una unitat del SAMU (Servici d'Ajuda Mèdica Urgent) i dos unitats de SVB (Suport Vital Bàsic). Els servicis mèdics han confirmat la defunció del motorista, un home de 47 anys.

En l'accident han resultat ferits a més altres tres homes: el conductor de 42 anys suposadament causant de l'accident, que presenta traumatisme toràcic i cervical, que ha sigut evacuat a l'Hospital General Universitari d'Alacant; i altres dos, de 51 i 61 anys, tots dos amb policontusions, que han sigut traslladats als seus corresponents mútues d'accidents de treball.

La Unitat d'Atestats de la Policia Local d'Alacant i la Unitat de rescat en accidents de bombers del Servici d'Extinció d'Incendis de l'Ajuntament han intervingut en el sinistre, registrat en direcció a Alacant. Els agents han detingut el conductor del vehicle que ha provocat l'accident, un home de 42 anys, que ha donat positiu en alcoholèmia.

Els fets han ocorregut al voltant de les 7.20 hores quan, a través del 112, s'ha alertat d'un accident en la carretera d'Ocaña en l'encreuament de Mercalicante, on s'han vist implicats dos vehicles, un camió i una motocicleta, per causes que investiga la Unitat d'Atestats de la Policia Local d'Alacant.

L'accident múltiple s'ha iniciat pel vehicle el conductor del qual ha resultat detingut i que ha impactat contra un camió. Amb posterioritat, ha provocat el xoc contra un altre vehicle i la motocicleta en circumstàncies que s'estan investigant.

Fins al lloc del succés s'han desplaçat dos patrulles i dos motocicletes de Policia Local d'Alacant que han tallat els accessos a la carretera durant més de dos hores, juntament amb dos dotacions del SPEIS i l'unitat de rescat en accidents amb nou efectius de bombers, i diversos comandaments que han comprovat els vehicles afectats per a verificar que en l'interior no es trobaven persones atrapades. Així mateix, han realitzat les maniobres per a assegurar els vehicles i ajudat amb les tasques de coordinació de l'emergència.

La Unitat d'Atestats de la Policia Local d'Alacant s'ha fet càrrec de la investigació, així com els efectius sanitaris del ferit, i la Comissió judicial ha procedit a l'alçament del cadàver.