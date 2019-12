Armengol insiste en que se ha mantenido "el mismo criterio de siempre" al incluir el plus por residencia

"La propuesta del Govern es pública y notoria", ha declarado en Ibiza, donde, no obstante, no ha valorado la la reducción del plus planteada este domingo por Podemos.

La líder del Ejecutivo ha recordado que desde el Ejecutivo "ya han hecho todo tipo de valoraciones" sobre este tema. Además, ha hecho hincapié en que han presentado un Presupuesto "altísimo" en términos de Sanidad o Educación y, dentro de las cuentas, se encuentra todo lo relacionado con el sueldo de los funcionarios y cargos políticos.

"Si hay tanta discusión sobre este tema", ha opinado Armengol, los grupos parlamentarios realizarán sus aportaciones al respecto durante el debate de los Presupuestos en la Cámara balear.

La presidenta ha vuelvo a asegurar que el Govern "es el Govern de todas las Baleares", reiterando que tiene "muy claro" que los ciudadanos que residen en Ibiza, Formentera o Menorca deben tener las "mismas oportunidades que los que viven en Mallorca para hacer política".

Armengol ha dicho que es "fundamental" establecer criterios, como que Baleares son "un pequeño país". Así, quienes vivan fuera de Mallorca deben poder hacer frente a los costes económicos y personales de ejercer la política a nivel balear. "Habrá una discusión parlamentaria al respecto", ha añadido.

Podemos acordó proponer la reducción de 22.000 a 12.000 euros anuales del plus por residencia que cobrarían altos cargos del Govern procedentes de fuera de Baleares. La transacción será presentada 'in voce' este martes a la enmienda de MÉs per Menorca durante la sesión plenaria donde se votarán los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.