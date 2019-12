Arrimadas insiste en un pacto con PP y PSOE: "Casado se tendría que sentar si Sánchez rectifica"

La reunión entre los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez e Inés Arrimadas, tampoco desbloquea la investidura. El partido naranja insiste en lo que denomina la "vía 221", un pacto a tres con PSOE y PP, pese a la negativa de los socialistas a romper su pacto con Unidas Podemos. Y Arrimadas insistió: si Sánchez "rectifica" y acepta esta vía, el PP, que a priori la rechaza, "tendrá que sentarse" a negociar.

Arrimadas se reunió con Sánchez después de la infructuosa reunión de éste con el líder del PP, Pablo Casado. Y el resultado fue el mismo: ninguno de los dos cambió su posición, pese a que "el grueso" de este segundo encuentro versó sobre la "propuesta constitucionalista" y "moderado" de Ciudadanos, según sostuvo Arrimadas, que aseguró que PP, PSOE y la formación naranja tienen la "obligación moral" de llegar a un acuerdo.

La líder provisional de Ciudadanos, según detalló, planteó a Sánchez cuatro puntos sobre los que estaría basado ese acuerdo: acordar "las investiduras, las leyes y los presupuestos" entre "partidos constitucionalistas" -es decir, sin Unidas Podemos y sin independentistas-, poner en marcha un "pacto nacional por la educación", no subir impuestos a la "clase trabajadora" y una "reforma electoral" que establezca un umbral mínimo de votos que impida la presencia en el Congreso de partidos de ámbito territorial.

Estas propuestas se mantendrían incluso aunque Sánchez llegase al Gobierno con los independentistas, según dejó entrever Arrimadas, que insistió en que los partidos secesionistas "no pueden ser la llave de la gobernabilidad". "No solo estamos pensando en la investidura, sino en la estabilidad de la legislatura", señaló.

"Le he trasladado [al presidente en funciones] que estoy de acuerdo con el Sánchez de hace un mes, el que decía que Podemos no puede estar dentro del Gobierno porque no dejaría dormir al 95% de los españoles", planteó además Arrimadas, que aseguró, además, que la formación morada "incorpora las tesis de ERC" al Ejecutivo. "Dice que Cataluña necesita un referéndum de autodeterminación, que hay presos políticos, que esto es un conflicto político entre Cataluña y España", enumeró.