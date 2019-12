L'Arnau realitza una extirpació de renyó per laparoscòpia amb una tecnologia que permet major precisió

Entre els principals avantatges d'aquesta tecnologia, el cap del servici d'Urologia, José Manuel Osca, ha destacat "la major precisió quirúrgica" que ofereix la profunditat de camp que proporciona la tecnologia 3D amb la resolució 4K de 4096x2160 píxels (8 milions de píxels) i que permet visualitzar el camp quirúrgic amb "una fidelitat excepcional i una amplísima varietat de colors".

A més, la torre incorpora una òptica integrada de 10mm que evita l'entalament en el camp quirúrgic i no necessita enfocar, per la qual cosa es disminueix el temps quirúrgic. El nou aparataje també ofereix millores importants quant als hàbits d'ergonomia en el quiròfan durant les intervencions complicades o que requereixen molta atenció, segons les mateixes fonts.

Respecte als beneficis per al pacient, segons el cap del servici, "l'ús de la nova tecnologia suposa especialment un plus de seguretat i millor apreciació de les estructures anatòmiques, per la qual cosa ajudarà al fet que la recuperació del pacient siga millor i més ràpida, possibilita també que les intervencions es realitzen amb incisions mínimes i açò redueix del dolor en la fase postoperatòria i en general afavoreix una recuperació funcional més ràpida amb estades hospitalàries més breus".

Per a l'engegada d'aquest equipament s'ha comptat amb el mateix personal que realitza els procediments per laparoscòpia habitualment, que han rebut entrenament en l'ús d'aquests nous equips. "La seua engegada no ha resultat gens complicada" ha indicat Osca per a finalitzar.