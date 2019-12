Sánchez llamará este martes a Torra sobre las 9.15 horas, después de hablar con Urkullu

El orden de protocolo se ha impuesto y, tal y como ya avisó, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, empezará este martes su ronda de llamadas a los presidentes autonómicos por el lehendakari, Íñigo Urkullu, con el que se ha fijado una conversación a primera hora de la mañana, en torno a las 8-8.30 horas. Después llamará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, alrededor de las 9.15h.

Sánchez empezará con Urkullu y Torra la ronda de llamadas a los presidentes de las comunidades autónomas que está previsto que complete en un solo día. Si es necesario, se prolongará hasta el miércoles, aunque no es lo previsto porque en Moncloa no descartan incluso que algún líder autonómico no quiera ponerse al teléfono con Sánchez. Aunque no ha comunicado nada de manera oficial, la presidenta madrileña, Isabel Ayuso, ha pedido este lunes “verse en persona” con el presidente en funciones para pedir que “no toque Madrid” en su negociación con los independentistas.

Sánchez empezará por Urkullu una ronda de llamada que seguirá el orden que establece el protocolo, en función del orden en que fueron aprobados los estatutos de autonomía en los años 80, a pesar del intento que hizo Torra el viernes pasado de ser el primero en conversar con el presidente, a quien un día antes había afeado que le incluyera en una ronda de contactos con otros 16 presidentes en lugar de plantear un contacto “bilateral”.

Urkullu será el primero porque el estatuto del País Vasco fue el primero en aprobarse, seguido del de Cataluña. En tercer lugar vio la luz el de Galicia, de manera que el barón del PP Alberto Núñez Feijóo, será el tercero en hablar con Sánchez.

Apoyo a la investidura

El objetivo del presidente en funciones es pedirles a ellos también su apoyo a la investidura, una vez que el miércoles pasado fue designado candidato por el rey. Entonces, anunció una nueva ronda de contactos políticos que ha empezado este lunes en el Congreso con una reunión con el líder del PP, Pablo Casado, con el que no ha estado reunido ni una hora. Después, se verá con la próxima líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Las llamadas a los presidentes autonómicos serán este martes y no han estado exentas de polémica. Para empezar, porque estos contactos suponen la primera conversación entre Sánchez y Torra dese hace prácticamente un año, desde la reunión de Pedralbes. Además, se produce en respuesta a una demanda de ERC en su negociación con el PSOE para la investidura, tal y como apuntó la semana pasada el líder independentista Oriol Junqueras en una entrevista a La Razón desde la cárcel.