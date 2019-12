El desternillante momento en que una señora se queda sin premio en 'Viva la vida' y a Emma García le da la risa

La presentadora Emma García se vio en un aprieto este domingo en su programa Viva la vida, en Telecinco, a costa de una señora que no acabó de entender las normas del concurso que cada día, al final del programa, se celebra.

Se trata de un panel con las letras de "Viva la vida". Tras ellas hay premios que van de los 1.000 a los 6.000 euros y la o el concursante, que entra por teléfono (por sorteo entre los que han llamado o mandado mensajes de pago), debe elegir una de ellas.

La concursante de este domingo era una señora llamada de Madrid llamada Carmen, que no debió entender demasiado bien las normas, pues lo primero que pidió fue destapar "la letra mía, que yo me llamo Carmen, la 'c' o si no, el 13".

"Carmen, no me líes, que no hay 'c'. Yo te explico, tenemos las letras de 'Viva la vida' y tienes que elegir una", le respondía aún con paciencia Emma García. "Sí, si lo veo todos los domingos", aseguraba la concursante, que sin embargo, volvía a preguntar "la 'c' no tienes, ¿no? Pues dame el 13".

A partir de ahí fue una escena surrealista, pues Carmen, la concursante, entró en bucle, pidiendo la 'c' o el número 13, que obviamente, no podían elegirse. Eso provocó un ataque de risa de Emma García, a la que además apremiaba el tiempo porque el programa se terminaba ya y por debajo de la pantalla pasaban los títulos de crédito.

"Yo pospongo este concurso para otro día... intentaremos solucionarlo otro día... gracias... hasta mañana, Carmen, cariño...", acertaba a decir Emma García entre risas antes de terminar el espacio de Telecinco.