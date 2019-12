Resines defiende a Greta Thunberg, pero dice que "la niña es rara" y que tiene "un ojo así como un poquillo..."

El actor Antonio Resines fue uno de los invitados este domingo en Liarla Pardo, el programa de Cristina Pardo en La Sexta. Entre otros muchos asuntos, el actor y la periodista hablaron de la Cumbre del Clima y de la activista Greta Thunberg.

"Esta semana se ha celebrado en Madrid la cumbre del clima...", decía Pardo y sin esperar más el actor adelantaba "¿que qué tal me cae Greta, ¿no?".

"La niña es rara... quiero decir rara no porque haga ésto [el activismo por el clima] rara porque tiene un ojo un poquillo...", decía el actor, que se daba cuenta al momento de que sus declaraciones podían ser polémicas. Justo en ese momento, ponían en la pantalla del plató una imagen de la joven, a lo que el actor reaccionaba: "Bueno, ahí no está tan rara, la verdad".

Y comenzaba la parte en la que defendía a Thunberg, asegurando que a él le parece "muy bien". Y se mostraba molesto "con las críticas que le hacen" como la de que no va al colegio, "qué tontería, no irá al colegio porque sus padres no la llevarán".

Resines también destacó la utilidad de la labor de la activista sueca. "Lo que sí ha hecho esta chica que está bien es recordar a la gente y a los señores que mandan. "le ha dado más vidilla a esta historia, que la gente hable más de esto, que hable gente más preparada y con argumentos y que expliquen que es verdad, que hay un cambio climático y que es peligroso", concluía el actor, antes de que Cristina Pardo le hiciera otra pregunta.