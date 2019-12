Contes, titelles, música, ciència i cinema per Nadal en la Fundació Bancaixa

La Fundació Bancaixa ha presentat el programa d'activitats Nadal a la Fundació, que tindrà lloc del 24 de desembre al 3 de gener. Aquest cicle, vinculat a les festes nadalenques, oferirà actuacions i tallers gratuïts dirigits al públic infantil. El programa comptarà amb sis activitats diferents.

Una d'elles és el taller de ciència i música Hack a Light Rock Guitar, impartit per Susana Monteagudo, en el qual amb material reciclat els xicotets crearan una guitarra que, en lloc de so, s'il·luminarà amb l'esquinçat de les cordes. Una sessió per a experimentar amb el funcionament de l'electricitat i les seues possibilitats creatives. Es dirigeix a xiquets i xiquetes d'entre 8 i 12 anys i tindrà lloc el dimarts 24 de desembre.

El dijous 26, a les 11.30 hores, tindrà lloc la representació de titelles Història de ratolins a càrrec d'Elisa Matallín, en la qual amb marionetes i música es repassaran relats coneguts que tenen als rosegadors com a protagonistes, com La Rateta Presumida, Juan Rata o El Ratoncito Pérez.

El dilluns 30 de desembre, d'11.30 a 13.00 hores, s'oferirà el taller d'art Paisatges hivernals, realitzat per Arquikids i dirigit a xiquets d’entre 6 i 12 anys, en el qual es farà un recorregut fotogràfic i sonor per obres de diverses disciplines artístiques entorn de l'hivern que servisquen d'estímul perquè cada participant cree la seua pròpia instal·lació hivernal.

El dimarts 31, d'11.00 a 13.00 hores, xiquets i xiquetes d’entre 7 i 12 anys podran desenvolupar la imaginació i la creativitat en el taller Contes de famílies, en el qual amb l'ús combinat d'imatges, paraules i creativitat, cada participant crearà un conte il·lustrat sobre la seua pròpia família. L'activitat està dirigida per l'escriptor Vicent Marco i l'il·lustrador Raúl Colomer Kolo.

El dijous 2, d'11.00 a 13.00 hores, tindrà lloc el taller de cinema Famílies animades, impartit per La Figuera, en el qual xavals d’entre 6 i 12 anys al costat de les seues famílies experimentaran la creació de minipel·lícules mitjançant la rotoscòpia, una peculiar tècnica d'animació.

El divendres 3 es dedicarà una sessió als més xicotets de casa, de fins a 3 anys. Contes per a bebés, Canastilla de contes, en els quals Elisa Matallín farà un recorregut per cançons de bressol, reguitzells, jocs de rogle i relats.