Última setmana per a votar entre les 63 propostes d'inversió per a València

Els veïns de València tenen de termini fins al pròxim diumenge 22 de desembre per a donar suport als projectes que més els interessen en els pressupostos participatius #DecidimVLC. El principal requisit és estar empadronat a la ciutat i tindre més de 16 anys, i l'únic límit són els 8 milions d'euros que fixa el procés com a pressupost.

De les 146 propostes de projectes d'inversió que van passar a l'estudi de viabilitat, han accedit a l'última fase 63 (11 de l'Ajuntament i 52 de la ciutadania) que finalment han sigut considerades viables pels tècnics municipals.

Aquests projectes poden ser votats finalment en la web del procés (decidimvlc.valencia.es) pel sistema denominat “carret de la compra”, en el qual a mesura que es vota va reduint-se el total de 8 milions d'euros sobre la destinació dels quals pot pronunciar-se cada ciutadà o ciutadana.

“El ciutadà o ciutadana sap en tot moment quant li queda per consumir d'aqueix total. A més pot canviar el seu vot fins al mateix dia 22”, va explicar la regidora de Participació, Elisa Valía, qui va destacar en la presentació d'aquesta última fase que les propostes amb major nombre de suports “incideixen en una ciutat més sostenible, amable i verda on s'aposta per un espai públic, per les energies netes, per més arbrat i jardins, així com per accions que reduïsquen la contaminació, disminuïsquen el trànsit privat i prevalguen els espais de trobada, esport, atenció a les dones i cura dels menors”.

En total, més de 10.000 persones han donat suport a les propostes de projectes d'inversió, la qual cosa ha triplicat el nombre de participants en aquesta fase respecte a l'any anterior. Les propostes de projectes d'inversió han rebut un total de 33.775 suports, més del doble que en l'edició de 2018.

Cada persona podia donar suport fins almenys cinc propostes de projectes. Valía va detallar que han sigut unes 635 les propostes presentades en la fase de suports d'aquesta cinquena edició de #DecidimVLC: 607 per la ciutadania i 25 per l'Ajuntament. “Sens dubte un bon acolliment per part de la ciutadania”.

Per diferents motius, com els relacionats amb la propietat del sòl o la necessitat d'un o diversos passos administratius previs, només aqueixos 146 (12 de l'Ajuntament i 134 proposats per la ciutadania) van passar a la fase d'estudi, de la qual van eixir els 63 que ja poden votar-se.

En juntes municipals com les de Marítim, Abastos i Ciutat Vella, els qui ho desitgen trobaran l'assessorament i ajuda necessària per a participar en els pressupostos participatius. A més, qualsevol entitat que vulga ser punt de votació només ha de comunicar-ho a través de la pàgina web.

Algunes propostes

Reurbanitzacions. Un dels projectes amb més dotació pressupostària és la remodelació de les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós, amb 4 milions.

Carrils bici. Es proposen en vies com Sant Vicent i Gaspar Aguilar, al costat de l'ampliació de voreres, per 2,75 milions.

Equipaments. També hi ha propostes per a millorar piscines, parcs, jardins, instal·lacions esportives o per a reformar el Gulliver per 1,1 milions.

La cinquena edició dels pressupostos participatius #DecidimVLC

146 propostes van passar a la fase d'estudi, de les quals finalment 63 van passar el tall.

33.775 suports han rebut els projectes presentats en la fase anterior, el doble que en 2018.

10.000 persones han donat suport a les propostes d'inversió (es podien votar fins a cinc).

43 milions d'euros sumen totes les inversions sotmeses a votació en la fase final.