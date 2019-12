Hacienda ‘rascará’ menos dinero este año en la Lotería de Navidad

Si por casualidad usted se convierte el próximo domingo en ganador de alguno de los grandes premios de la Lotería de Navidad, tendrá dos triunfos que celebrar: uno muy evidente, que es el dinero que ha ganado, y otro que quizá aún no sabía, que es que Hacienda no le va retener tanto dinero como a los ganadores de años anteriores.

El motivo de que estas Navidades el Estado se lleve menos ‘aguinaldo’ es que en esta edición empezará a cobrar el mítico 20% en impuestos a partir de los 20.000 euros en vez de a partir de los 10.000 del año pasado. Para las arcas públicas esto se va a traducir en 13,6 millones menos, pero para los afortunados que ganen supondrá un pellizco más de dinero.

Traducido en cifras, a las que se puede llegar realizando un par de cuentas muy sencillas, la situación va a quedar de la siguiente manera. Aquellos que logren el premio Gordo, que son 400.000 euros el décimo, ganarán 324.000 euros, es decir, 2.000 euros más que el año pasado. Este resultado es fruto de la siguiente operación: como Hacienda empieza a gravar a partir de los 20.000 euros, al total del premio (400.000 €) hay que restarle esa cantidad que este año queda exenta (20.000 €) y, al resultado obtenido (380.000 €), descontarle el 20% que cobran de impuestos para, ahora sí, saber el dinero que va a llegar al bolsillo (324.000 €).

Se ha de seguir el mismo proceso matemático para averiguar el dinero neto que se puede ganar con el resto de premios. Así, los agraciados con el segundo premio (125.000 euros por décimo) percibirán de verdad 104.000 euros, y los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo), 44.000 euros. Los dos cuartos premios (20.000 euros cada uno) directamente no tendrán que pagar nada a Hacienda (el año pasado tuvieron un gravamen de 2.000 euros).

Pese a la explicación aportada en los párrafos anteriores, conviene recordar a los potenciales ganadores que, si finalmente los bombos se alinean y premian sus décimos, no será necesario que hagan estas operaciones en su casa; de eso ya se encargará el Ministerio de Hacienda antes de ingresarlo en sus cuentas, a donde llegará el dinero bien ‘limpio’.

Que la retención se produzca antes de que el dinero se envíe a los ganadores tiene otra ventaja –además de la del ahorro de tiempo–. Y es que los premios no tienen ningún impacto en el IRPF de los ganadores. De esa manera, según explican a Europa Press los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ganar la Lotería de Navidad no afecta a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base general del IRPF, ni en la del ahorro. Sin embargo, sí hay que tenerlo en cuenta a efectos del Impuesto sobre Patrimonio.

A lo largo del año, el fisco obtiene la ingente cantidad de 1.090.239 euros al día por las retenciones que hace sobre todos lo sorteos que se celebran en España (Lotería Nacional, Lotería Primitiva, Bonoloto, el Gordo de la Primitiva, Euromillones, etc.). De todo ese dinero, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad supone más o menos el 30% de dichos ingresos.

Este sorteo, que como marca la tradición se celebrará el próximo domingo 22 en el Teatro Real de Madrid, es uno de los más famosos de España. Los niños del Colegio de San Ildefonso se encargarán, una vez más, de cantar los números de la suerte. l