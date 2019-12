AMPL Revilla a Sánchez: "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa"

"Advertencia. Y me puedo permitir orden. Si no aparece en el BOE la licitación, no hay voto; pero incluso con eso no sería suficiente", ha dicho Revilla, quien ha reclamado que en los acuerdos para la abstención de Esquerra "no se vulnere la legalidad y la Constitución".

Y ha avisado que "incluso si hay adjudicación del tren y no se da esta otra circunstancia", el PRC no apoyará la investidura de Sánchez, porque "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa", ha sentenciado.

El presidente de Cantabria ha realizado estas afirmaciones en la comida de Navidad del PRC, que se ha celebrado en el hotel Milagros Golf de Mogro, y en la que han participado un millar de militantes y simpatizantes.

Según Revilla, "parece que todo el mundo da por descontado" que el PRC votará a Sánchez "con la misma determinación" que tras las elecciones de abril. "Pues sí pero no", ha puntualizado, porque primero se tiene que cumplir el "papeluco" firmado por el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el que había varios compromisos con plazo de cumplimiento "dentro del año" en curso, que vencen el día 31, "en 15 días".

Dos de ellos se han cumplido, ha dicho Revilla en alusión al estudio informativo del tren Santander-Bilbao y la licitación del acceso a Valderredible desde la Autovía de la Meseta, "pero lo gordo no", ha añadido en relación a los tres tramos del tren entre Alar del Rey y Palencia, que "son 700 millones de euros".

Por otro lado, Revilla ha criticado el "cinismo que hay en la política española", y ha propuesto plasmar por escrito que se deje gobernar al partido que gana las elecciones si los demás no conforman alternativa. A la vez, ha emplazado a los partidos que critican que el PSOE vaya a gobernar con independentistas a "que se abstengan" para que Pedro Sánchez no tenga que hacerlo. "Si queréis a España, absteneros patriotas", ha espetado.

El líder regionalista ha subrayado que Ciudadanos es el partido que "más daño ha hecho a España" al negarse a pactar con el PSOE, y ha recalcado que no puede haber unas nuevas elecciones, porque "sería un escándalo". En el caso de que se diera esa coyuntura, ha asegurado que estaría dispuesto a salir a la calle a pedir que no vaya nadie a votar.

CRISIS INDUSTRIAL

Revilla ha señalado que para las comunidades autónomas esta situación es "desastrosa" porque "no existe gobierno", "no se pone nadie" al teléfono, están "en funciones".

Ha destacado que no se puede seguir así, máxime cuando "ahora tenemos un momento muy delicado en Cantabria", con una crisis en sectores industriales "clave" como el de piezas de automóvil o la industria del acero que "nada tiene que ver con la gestión nuestra", ha puntualizado, sino que es "una coyuntura internacional", especialmente en el caso de la industria del acero por los aranceles de Estados Unidos.

"No hay nada que hacer ahí. No podemos hacer nada (el Gobierno de Cantabria), solo podemos echar un cable", ha señalado el presidente, quien ha recalcado que "necesitamos un Gobierno para decirle que no se puede seguir con la ambigüedad" en el sector del automóvil y que las empresas "no pueden soportar el coste de la energía, que es la más cara de Europa, lo que hace que no podamos competir en productividad".

LA "ESCALADA" DEL PRC

En la primera parte de su intervención, Revilla ha repasado los 42 años de trayectoria del PRC, y las "subidas y bajadas" en las diferentes citas electorales en las que ha participado desde 1983, que él mismo ha reflejado en su felicitación navideña de este año, ilustrada por Andy.

Revilla ha recordado que en 1991, el PRC estuvo "a punto de desaparecer" y desde ahí empezó la "escalada". En su opinión, "la prueba gorda" fue cuando en 2015 perdieron el gobierno con la mayoría absoluta del PP" en el año 2015 y "no se fue nadie".

"Pero la mayor gesta del partido, lo heroico, fue sacar un diputado en Madrid" en las elecciones de abril, ha dicho Revilla emocionado, para asegurar a continuación que en la convocatoria de noviembre, "el agua y el mal tiempo nos quitó el segundo diputado y nos impidió ganar las elecciones generales", en las que los regionalistas escalaron de 50.000 a 72.000 votos.

Revilla ha subrayado que pese a la irrupción de nuevos partidos, al PRC "no nos quita votos nadie". Y ha destacado que es un partido "sólido y serio, coherente en todo y previsible". En su opinión, es "el partido más serio de España, el más cumplidor con las promesas que hace".