Revilla a Sánchez: "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa"

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa".

De esta manera, Revilla ha avisado al PSOE que si en 15 días no salen a licitación los tres tramos del ferrocarril de Palencia a Alar del Rey, el PRC no dará su voto a Sánchez para su investidura en el Congreso.

"Si no aparece en el BOE la licitación, no hay voto; pero incluso con eso no sería suficiente para dar el voto" a Sánchez, ha dicho Revilla, quien ha vuelto a reclamar que en los acuerdos para la abstención de ERC" no se vulnere la legalidad y la Constitución".

Revilla ha avisado que "incluso si hay adjudicación del tren y no se da la otra circunstancia", el PRC no apoyará la investidura de Sánchez, porque "Cantabria prefiere quedarse sin tren a que España se rompa", ha sentenciado.

El presidente de Cantabria ha realizado estas afirmaciones en la comida de Navidad del PRC, en la que han participado un millar de militantes y simpatizantes.