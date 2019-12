Terelu revela el acoso que sufrió: "Decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme"

Terelu Campos ha contado en el programa Viva la Vida un duro episodio de acoso que padeció durante varios años y que hasta ahora nunca había hecho público. "Hace ya cuatro años que esto se terminó, pero estuvo por lo menos tres años", ha indicado.

Todo empezó con unos mensajes de texto anónimos, y posteriomente siguió a través de llamadas telefónicas a su móvil personal. "Eran mensajes escritos a través de dos cabinas telefónicas en sitios diferentes de Madrid", ha explicado la colaboradora, que entonces puso estos hechos en conocimiento de la Policía de Madrid.

"Hicieron todo lo posible. No llegaron a coger a esta persona porque cuando me llamaba, la Policía me dijo que no cogiera el teléfono, que intentara avisarles a ellos a ver si llegaban a tiempo", ha agregado.

"Me da muchísimo miedo contarlo, me está dando pavor por que vaya a volver a ocurrir", ha dicho Terelu con voz temblorosa a una Emma García que ha intentado reconfortarla.

"Esta persona me amenazó, me decía que me iba a esperar a las puertas de Telecinco para violarme, que lo meterían en la cárcel, pero que le daba igual porque le merecería la pena", ha proseguido Terelu ante sus compañeros, estremecidos por sus palabras.

Respecto a este caso de acoso telefónico, Terelu ha confesado que intentó mantener a su familia al margen. "Sí lo sabía mi madre", ha aclarado, antes de añadir: "Un día me habló de mi hija, me dijo que no me había ocurrido nada porque iba con ella".

Con el paso del tiempo, el acoso fue a más, "de llamadas obscenas" pasó a hablarle de "violación". "Yo venía en el AVE de Málaga y me iba directa a Telecinco, y cuando leí ese mensaje y no me podía ni bajar del AVE porque me temblaban las piernas", se ha sincerado.

Respecto a la identidad del acosador, la Policía tenía la teoría de que era alguien de su entorno. "Un día me armé de valor y le cogí el teléfono. Me dijo que si sabía quién era, y yo le respondí: 'Te sorprendería saber que sé quién eres'. No volvió a hacerlo nunca más", ha concluido.