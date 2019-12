Procasa recomienda a los inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda actualizar sus datos

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha señalado "que si bien la mayoría de los usuarios suelen tenerlos actualizados, existe un pequeño porcentaje que no y en ese caso deben hacerlo", según ha informado el Consistorio de Cádiz en un comunicado.

Ha explicado que desde distintos colectivos "hemos recibido la petición de que repasemos los datos con el fin de que el registro esté lo más actualizado posible y sea fiel a la realidad de los inscritos para que pueda ajustarse a la demanda de la ciudadanía".

Tubío ha recordado que, según la ordenanza que regula este registro, la solicitud de demandante de vivienda está vigente durante un plazo de tres años desde el momento de su petición, desde su última actualización o modificación de datos realizados por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del período de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada.

A estos efectos, el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas comunicará telemáticamente o por cualquier otro medio admitidos en derecho, con una antelación mínima de tres meses, esta circunstancia a los demandantes inscritos, para ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado anterior.

La edil también ha indicado que durante los primeros años de funcionamiento del Registro, "las solicitudes se estuvieron renovando de oficio para que no pudiera verse nadie perjudicado por desconocer este plazo de vigencia, al ser una herramienta que se usaba en la ciudad por primera vez". "Dado que en la actualidad el uso del registro está asentado y, atendiendo a la recomendación de distintos colectivos de la ciudad para que procediéramos a su depuración, en la actualidad se requiere la renovación de la solicitud a los tres años".

Para esto, Procasa está notificando la proximidad de la caducidad a los demandantes seis meses previos a la caducidad de la solicitud mediante un mensaje SMS al teléfono que figura en el expediente del solicitante.

En caso de falta de renovación, la solicitud de inscripción no desaparece pero deja de estar activa y el demandante no participa de los procesos de adjudicación que pudieran realizarse, por lo que desde la empresa municipal de Vivienda "se aconseja actualizar los datos". No obstante, la solicitud volverá a activarse en cuanto el solicitante la renueve y se publique el siguiente listado, sin perder la antigüedad.

En estos momentos el número de solicitudes activas en el Registro está en 5.724.