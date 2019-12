Armengol reitera que el plus es una "indemnización" para que desde todas las Islas se pueda hacer política

20M EP

La presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha reiterado este domingo en Ibiza que el plus por residencia que estarían cobrando altos cargos de Podemos "no es un plus, sino una indemnización".