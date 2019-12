El 'Mercadona' británico desembarca en España con un supermercado con etiquetas, carteles y productos en inglés

Si en España tenemos Mercadona como líder indiscutible del sector de supermercados, en Reino Unido ese líder es Tesco. En nuestro país residen unos 300.000 británicos, concentrados sobre todo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Para ese enorme mercado de gente que echa de menos sus productos diarios, ha desembarcado un supermercado que comercializa las referencias de Tesco, informa El Confidencial.

El pasado mes de noviembre abrió en el Puerto de Mazarrón, Murcia, The Food Co., un súper con etiquetas en inglés, con carteles en inglés y con personal que habla inglés. En su catálogo, los productos del catálogo del gigante Tesco.

La empresa detrás de este supermercado es Overseas Imports, con sede en Benissa (Alicante), y dirigida por un empresario llamado Bryn Robertson, que ha logrado un acuerdo con Tesco para distribuir sus productos en España.

Además, Robertson es el jefe de Overseas Supermarkets, otra empresa que en colaboración con Iceland, rival de Tesco en Gran Bretaña, tiene 25 supermercados en zonas turísticas de España como Canarias, la Costa del Sol, costa de Alicante, Murcia, Almería e incluso Portugal.

Ahora, con The Food Co. se convierten en los distribuidores en exclusiva de Tesco y así, la gran colonia de británicos en las costas españolas podrán comprar sus productos favoritos. No hay productos españoles en las estanterías, y sí en cambio una gran selección de marcas de té, la salsa HP, las sopas Campbell, las patatas Walkers, la cerveza John Smith's, los chocolates de Cadbury o la sidra Strongbow.

Los empleados hablan inglés, y los que hablan español llevan una chapa que así lo identifica.

Los productos salen de la ciudad de Wigan, en el norte del país, y llegan a España en los camiones de frutas y verduras que vuelven vacíos a España tras llevar sus productos frescos a Gran Bretaña.