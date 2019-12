La crecida del Ebro pasa por Novillas con un caudal de algo más de 2.000 metros cúbicos por segundo

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, Abel Vera, ha explicado que la punta de la avenida ha llegado al municipio sobre las 7.00 horas de este domingo, con unos 2.000 metros cúbicos por segundo. "Parece que a lo largo de la mañana la crecida se está manteniendo, incluso bajando un poco".

Vera ha subrayado que el casco urbano no se ha visto afectado, aunque sí las tierras de cultivo: "Todavía no tenemos la cifra concreta, pero hay bastantes hectáreas afectadas, ha habido que cortar varios caminos rurales y hemos tenido que desalojar una granja de ganado". No obstante, ha remarcado que "parece que lo más grave ya ha pasado".