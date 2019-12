Unas 500 personas se manifiestan en Lugo al grito de: "Alcoa se salva luchando"

A las doce del mediodía, más de medio millar de personas se reunían frente a la institución para exigir una "solución" al problema de la industria de aluminio de la provincia.

'Energía solución' o 'si esto no se arregla, guerra, guerra', fueron otras de los lemas coreados de la concentración, en la que políticos de distinto signo mostraron su apoyo al comité de empresa, a los trabajadores y a muchos cientos de personas procedentes de A Mariña de Lugo.

Prácticamente todos los ayuntamientos de la zona fletaron autobuses para participar en la concentración. Allí, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, explicó que "la marcha más fuerte" está prevista para realizarse "también en Lugo" y ante el Congreso de los Diputados.

"Hay que ir paso a paso. Esta semana va a ser muy importante", ha añadido. Para el lunes está marcada una reunión de especial importancia con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Para el miércoles se trasladarán hasta el Congreso de los Diputados, donde reclamarán a "todos los grupos que escuchen a A Mariña, a Lugo y lo que podría suponer perder el 30 por ciento del PIB de la provincia" si se acaba "con una fábrica como Alcoa".

PRECIOS COMPETENTES

Zan también ha recordado que "esta semana empieza la subasta deinterrumpibilidad", sobre la que esperan que "haya una rectificación por parte del Gobierno y se pongan medios para subsanar los 35 millones de euros que le acaban de meter de sobrecoste a la planta de San Cibrao y a las electrointensivas de toda España".

El sindicalista de Comisiones Obreras (CC.OO.) confirmó que hoy se entregaría a la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, un documento "exigiendo la apertura urgente de la mesa por Alcoa que prometió la ministra" de Industria, Reyes Maroto, "el día que fue a San Cibrao".

"Este documento es algo importante, pero no deberíamos estar entregándolo porque la ministra prometió que en quince días tendríamos abierta la mesa y llevamos dos meses de espera" ha destacado. "Necesitamos esa mesa y necesitamos que se nos aclare a cuanto quieren dejar el megavatio, no estamos pidiendo que nos lo pongan más barato que en Alemania o Francia, estamos pidiendo que nos lo pongan equiparable para poder competir". El precio actual de "30 euros el megavatio de potencia" no permite esta competencia, ha asegurado.

SITUACIÓN CRÍTICA

En la concentración, los trabajadores estuvieron acompañados por muchos alcaldes de A Mariña, como el de Cervo (ayuntamiento sobre el que se asienta la factoría), Alfonso Villares. Él ha llamado la atención sobre la "situación, cada vez más critica". "Pasa el tiempo y llevamos año y medio sin solucionar el problema de Alcoa y cada semana todo es más peligroso", ha añadido.

Yolanda Díaz acudía como representante de Unidas Podemos, junto al secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino. La ferrolana puntualizaba "el tiempo" que llevan trabajando en defensa de la producción de aluminio primario en el país. "Este es el único centro de España que produce aluminio primario, por lo tanto existe muchísima preocupación e insistimos en que el Gobierno tiene que actuar con mano dura frente Alcoa de una vez por todas".

Además, Díaz ha criticado que la empresa se "desentienda completamente del país". No obstante, reclama un estatuto electrointensivo que permita "tener precios en la industria que sean competitivos". "Es imposible producir aluminio primario con los precios que tiene España", ha advertido.

PUESTOS DE TRABAJO EN JUEGO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apuntó a la posibilidad de una huelga general en Galicia ante los escenarios de crisis de la industria gallega, con Alcoa o Endesa en riesgo. De todas formas, matizaba que es "una decisión que corresponde a los sindicatos" y en todo caso hay que prestar atención a los "miles de puestos de trabajo en juego en las industrias electrointensivas pero también en el sector energético".

Por todo, no se puede permanecer "con los brazos cruzados", ha señalado Pontón. Exige que la Xunta y el Gobierno central estén "a la altura de las circunstancias", pero "hasta ahora lo que tenemos es a un presidente de la Xunta incapaz de poner una solución que solo busca echar balones fuera" y un Gobierno estatal que parece "ignorar cuál es la situación tan complicada de la industria gallega", sentenciaba.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha reclamado "poner encima de la mesa" que las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno también contemplen "un estatuto para las electrointensivas".

De los socialistas acudieron a la concentración, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la diputación, José Tomé, así como otros regidores de la provincia. Méndez cerraba el turno de intervenciones y ha mostrado su apoyo a la "continuidad de Alcoa". "Muchas gracias a todos, bienvenidos a Lugo y Alcoa no se cierra", concluyó finalmente la alcaldesa.