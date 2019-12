Unas 200 personas condenan la muerte de dos niñas en Vilobí d'Onyar (Girona)

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Vilobí d'Onyar, Cristina Mundet, ha explicado que el Ayuntamiento no sabía que no estaban escolarizadas: "No sabemos si tenían una educación oficial o no oficial, solo sabemos que tenían una educación en casa".

Las dos hermanas fueron encontradas muertas por su padre en su domicilio, y los Mossos d'Esquadra investigan la implicación de la madre, que murió en el hospital tras lanzarse de un puente que pasa por encima de la AP-7 a la altura de Salt (Girona) y ser atropellada.