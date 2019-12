La Rioja fue la comunidad donde menos rupturas matrimoniales hubo en el tercer trimestre del año

Durante los meses de julio, agosto y septiembre sólo se tramitaron 6 separaciones, frente a la 3 del año anterior. En cuanto a los divorcios, los consensuados han bajado un 19,2% y, los no consensuados subieron respecto al tercer trimestre del año anterior un 5,3%, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En total ingresaron en el tercer trimestre del año 204 demandas por rupturas matrimoniales, prácticamente las mismas que se registraron en el tercer trimestre de 2018, un total de 209 demandas, según los datos.

Los procesos para la Guarda y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas han experimentado una bajada del 9,7%. Han pasado de 31 en 2018 a 28 en 2019. Las causas para la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas pasaron de 12 a 17, lo que supone un incremento del 41,7%.

En cuanto a los procedimientos los relativos a la Modificación de Medidas no consensuadas bajaron un 7,1%. Y las demandas para la Modificaciones de Medidas consensuadas han experimentado una subida con respecto a 2018 del 12,1%. En total ingresaron 57 demandas en 2019 por este concepto frene a las 47 de 2018.