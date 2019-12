Un vendedor de la ONCE reparte más de 12 millones de euros en Socuéllamos en dos semanas

El vendedor de la ONCE Jorge Juan Buendía, que repartió 11.475.000 euros en Socuéllamos (Ciudad Real) el pasado 29 de noviembre con el Cuponazo del 'Black Friday', acaba de dejar otros 600.000 euros más en un boleto premiado en el sorteo del Eurojackpot celebrado este viernes.

El premio de 607.208,60 euros se corresponde a la segunda categoría, con la que el cliente afortunado ha acertado cinco números más un sol dentro de la mecánica de este juego activo.

Buendía realiza la venta de productos de juego de la ONCE por diferentes puntos de la localidad, y tras la lluvia de millones que dejó hace dos semanas, la suerte ha vuelto a recaer en uno de sus clientes habituales.

Los 11.475.000 euros que dejó con el Cuponazo, estaban repartidos entre 100 cupones premiados, uno de ellos con los nueve millones de euros del premio mayor, y otros 99 agraciados con 25.000 euros cada uno.

El Eurojackpot se comercializa simultáneamente en España y en otros 16 países del espacio económico europeo. Y consiste en acertar cinco números de 50 números posibles y dos soles de entre 10 soles. El sorteo de Eurojackpot se celebra todos los viernes en Helsinki.

El bote del próximo sorteo: 10 millones de euros

En el sorteo del 13 de diciembre, el boleto con el premio de primera categoría (cinco números+dos soles), que sumaba la cifra de 10.455.190,60 euros, ha sido vendido en Alemania, según informó la ONCE.

La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa.

"Con Eurojackpot, la ONCE ha abierto una nueva puerta a Europa. Este juego permitirá a la ONCE y su Fundación diseñar las condiciones para adaptarse a los nuevos tiempos, con el objetivo de seguir siendo una gran entidad de la Economía Social, mostrar nuestro modelo de gestión social fuera de España y continuar enarbolando la bandera del juego responsable para compartir con la sociedad nuestro compromiso social", destacó la ONCE.

Para el sorteo del próximo viernes, 20 de diciembre, el bote vuelve a ser de 10 millones de euros para el acertante de primera categoría.

Eurojackpot, como el resto de productos de juego de la ONCE, se puede adquirir a los cerca de 20.000 vendedores de la ONCE, en la web de Juegos ONCE, y en los establecimientos colaboradores autorizados que, de forma solidaria, comercializan los productos de juego de la ONCE.