Finalizan las semifinales de 'La Voz Kids': "Has puesto boca abajo este escenario"

Ocho talentosos concursantes optaron este viernes a las cuatro plazas para la final de La Voz Kids en la última noche de semifinales. Los coachesRosario Flores y Melendi escogieron a sus voces la pasada semana, por lo que esta vez le tocó el turno a David Bisbal y a Vanesa Martín.

El equipo de Vanesa Martín, compuesto por Marcos, Patricia, Isabel y Aysha, fue el primero en concursar. La malagueña aseguró encontrarse muy nerviosa al enfrentarse a la difícil decisión de escoger entre sus talents, ya que todos habían experimentado una evidente evolución en su paso por el concurso: "Son cuatro voces con mucha magia, alma y personalidad", afirmó.

De esta manera, la autora del disco Todas las mujeres que habitan en mí se decantó por Aysha, quien cantó Back to black, de Amy Winehouse; y por Patricia, que deleitó al público con el tema de Alejandro Sanz A que no me dejas.

La primera destacó por su seguridad, su personalidad y sus matices, según opinó su coach, que también admiró el talento de la segunda finalista: "Has puesto boca abajo este escenario y a la gente. Te vamos a soñar todas las veces", le dijo a la pequeña. Por otro lado, los cuatro talents cantaron con Martín Todos hablarán de ti y de mí.

Las voces de David Bisbal, que fueron las de María, Salva, Irene y Alba; protagonizaron la segunda mitad del programa. Así, el coach escogió finalmente a Salva, que puso al público en pie con Solamente tú, de Pablo Alborán; y a Irene, que apostó por la canción de Lauryn Hill Joyful joyful.

El juez cantó su tema A partir de hoy con los pequeños, de los que prometió sentirse muy orgulloso: "Sinceramente, me quedo con la esencia de que he tenido un grupo fuerte y que ha hecho disfrutar a la gente", valoró Bisbal.

La gala también brindó actuaciones como la del artista invitado, Dani Fernández, quien fue el encargado de arrancar esta emocionante entrega con Te esperaré toda la vida, que cantó junto a los ocho concursantes. Por su parte, Rosario Flores y Vanesa Martín interpretaron después la canción De ley.