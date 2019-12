Fridays for Future se suma en València a una sentada internacional contra la "insuficiencia de la COP25"

La protesta ha arrancado a las 17 horas de este viernes en la plaza del Ayuntamiento de València, donde los jóvenes han permanecido sentados hasta alrededor de las 19 horas, bajo el lema 'Sentados por el futuro'.

Los participantes, durante la sentada, han mostrado pancartas con consignas como ' Menos COPS y más acciones', '¡El tiempo se agota!', 'No hay plan(eta) B', 'Sin planeta no hay futuro' y 'Science not silence' ('Ciencia, no silencio').

Los activistas de Fridays For Future Valencia y de Juventud por el Clima han mostrado su rechazo además, en clave valenciana, por la ampliación del puerto y de la autovía V-21, así como por la construcción del macrocentro de ocio Intu Mediterráneo en Paterna (Valencia). Unos proyectos que consideran "incompatibles con las declaraciones y supuestas buenas intenciones de las diferentes escalas de gobierno".

El movimiento ecologista juvenil cree que la smedidas adoptadas bajo el marco de la COP25 celebrada en Madrid son "insuficientes". "Necesitamos medidas concretas ya,. Mientras eso no se haga, la sociedad civil va a seguir saliendo a las calles", explicaban este miércoles en rueda de prensa.