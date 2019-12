El Consell autoritza FGV a licitar els treballs d'electrificació de la nova línia 10 de Metrovalencia

El ple del Consell ha autoritzat aquest divendres a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a iniciar el procés de contractació de les actuacions per a l'electrificació, instal·lació de subestacions i escomeses de la nova línia 10 de Metrovalencia al llarg de tot el traçat entre l'estació d'Alacant i Natzaret.

Segons han informat fonts del Govern valencià, el pressupost d'aquesta licitació ascendeix a 7.853.306,78 euros, IVA inclòs, i compta amb un termini màxim d'execució de 16 mesos.

Els treballs previstos en aquest contracte comprenen l'execució de l'electrificació en tota la línia, tant en el tram subterrani com en superfície; i la construcció de dues subestacions de tracció situades en Amado Granell i Moreres, amb les corresponents escomeses d'alta tensió fins aquestes.

Aquest projecte forma part de les actuacions que està desenvolupant la Generalitat per a posar en marxa la nova Línia 10 de Metrovalencia. Fins hui ja s'han licitat i estan a punt d'adjudicar-se les obres de construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram subterrani entre les estacions d'Alacant i Amado Granell, per un import superior als 25 milions d'euros.

A més, ja estan en execució, des del mes de maig passat, els treballs del tram en superfície, comprés entre les parades d'Amado Granell i la prolongació fins a la nova parada de Germans Maristes, amb un pressupost de 3,6 milions d'euros.

Per a completar les intervencions previstes en 2020 es realitzarà la contractació dels treballs de senyalització i comunicacions; l'adequació del tram i parades en superfície; i la construcció dels depòsits provisionals.

La línia 10, una vegada completada en 2021, permetrà unir el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències, i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l'oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia i afavorint la implantació d'un model de mobilitat sostenible en el conjunt de la ciutat i la seua àrea metropolitana.

Les primeres obres d'aquesta infraestructura van començar l'any 2006 i es van paralitzar en 2011, per falta de pressupost, després d'invertir al voltant de 200 milions d'euros. El 12 de juny de 2017 el mateix president Ximo Puig va anunciar que la Generalitat reprendria, després d'anys d'abandó, les obres amb finançament de la Unió Europea.

La línia 10 combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut de 5,3 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície). El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, que aporta el 50%.