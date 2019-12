El PP Aragón aboga por "desbloquear las políticas sociales y solucionar los problemas reales de los aragoneses"

La idea central de las iniciativas de modificación es "avanzar hacia un modelo social público más ambicioso para sustituir una forma de gobernar que tras cuatro años de gestión y muchos recursos económicos no ha conseguido solventar problemas de funcionamiento como el incremento en las listas de espera quirúrgicas, adecuar los centros escolares para terminar con el aumento de los barracones escolares o dejar fuera de las prioridades políticas la atención a las personas con grado severo de dependencia".

Marian Orós ha señalado que las enmiendas van dirigidas a "solucionar los problemas reales que tienen los aragoneses y de los que Lambán se ha olvidado en este Presupuesto" con el objetivo de mejorar la "calidad de los servicios públicos básicos en sanidad, atención social, educación y Universidad, centrados en las personas, con infraestructuras del siglo XXI y con total respeto y apoyo a los profesionales que son los que sostiene el sistema".

Los populares siguen considerando que "el necesario cambio de orientación para mejorar las políticas sociales en Aragón pasa por alcanzar un pacto por la Sanidad y un pacto por la Educación, debido a que el modelo social aplicado por la izquierda en la Comunidad Autónoma ha quedado sobrepasado por las nuevas demandas".

CALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA

En el área de Sanidad, la diputada Ana Marín ha dado a conocer las 63 partidas de modificación para mover 58 millones de euros, dirigidas a atender la carrera profesional del personal sanitario, la reducción de las listas de espera, el refuerzo de las plantillas durante los meses de verano en los consultorios de los pequeños municipios, la mejora y construcción de nuevos centros de salud y otras infraestructuras largamente demandas por los usuarios y que acumulan años de retraso.

Marín ha incluido en sus enmiendas la ampliación de créditos para la atención domiciliaria de los pacientes con cáncer, el tratamiento a las ludopatías, aumentar el apoyo para los niños prematuros y sus familias, o a la prevención y atención a los drogodependientes, entre otras partidas.

"Hemos incrementado la partida destinada al plan de reducción de listas de espera, hemos incrementado la partida destinada a atajar mediante el refuerzo de las propias plantillas las saturaciones que se dan en los hospitales de Aragón", ha manifestado.

Además, ha recomendado aumentar las partidas para la construcción de instalaciones sanitarias en las tres provincias, "sin olvidar obras estratégicas como los hospitales de Alcañiz y Teruel".

DESBLOQUEO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

"En estos momentos lo que tienen los servicios sociales en Aragón es un bloqueo social, fundamentalmente porque han sido incapaces de gestionar todos los recursos que han tenido", ha afirmado Marian Orós, portavoz de Ciudadanía, quien ha registrado 30 enmiendas centradas en las familias, las personas mayores y la atención a la discapacidad.

Favorecer la conciliación y ampliar la corresponsabilidad centran estas propuestas en el ámbito de familia a través del aumento de las ayudas para los partos múltiples, las familias numerosas y monoparentales, los procesos de mediación, natalidad, ayudas urgentes y las menores embarazadas.

Respecto a las personas mayores Marian Orós ha planteado la creación de una partida nueva para afrontar la soledad después de que el Gobierno Lambán lo hubiera dejado fuera del presupuesto. También, una actuación específica para la prevención y lucha contra el Alzheimer, la extensión de la teleasistencia avanzada y la puesta en marcha de un plan de construcción de residencias.

En cuanto a la atención a la discapacidad, ha propuesto una mayor dotación para suprimir las barreras arquitectónicas, también suplementar las cuantías para la atención Postemprana, así como para instaurar y extender la figura del asistente personal.

COLEGIOS E INSTITUTOS

La diputada Pilar Cortés ha lamentado el "incumplimiento flagrante" del Plan de Infraestructuras Educativas y ha propuesto ampliar el presupuesto para realizar obras en colegios e institutos.

"Si el presidente Lambán incumplió su promesa en la pasada legislatura de que iba a acabar con las aulas prefabricadas ahora vemos como también se incumple el compromiso de ese Plan de Infraestructuras 2016-2020 y, además, también incumplen el compromiso personal la anterior consejera de Educación y el actual consejero de Educación", ha indicado.

Las ayudas al deporte, a conservar el patrimonio cultural y a frenar la despoblación completan la nómina de las iniciativas de modificación de Pilar Cortés doblando la cantidad consignada por el Gobierno Lambán para los clubes deportivos, ampliando las ayudas para que los pequeños municipios puedan acometer obras de rehabilitación en patrimonio artístico o monumental y, en el ámbito de lucha contra la despoblación propone ayudas para que los docentes puedan instalarse en los municipios de difícil cobertura o facilitar la realización de prácticas en estas localidades a los alumnos de Ciencias de la Educación.

LEY DE LA CIENCIA

La portavoz popular de Ciencia y Universidad, Pilar Gayán, defenderá 15 enmiendas a los Presupuestos de este Departamento, que "no son los que desde la firma del Pacto por la Ciencia estamos esperando, no son los presupuestos que cumplen la ley de la Ciencia, no son los presupuestos del apoyo a los jóvenes investigadores y la captación de talento".

Así, sus propuestas en materia docente se concretan en programas específicos como la reforma del seminario en el campus de Huesca, la creación de una subsede de la UNED en el Bajo Aragón o becas de movilidad para ayudar a los estudiantes a trasladarse a centros universitarios fuera de su localidad de origen.