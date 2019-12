Els joves de Compromís recolzen l'obertura del Consell del Bloc a independents

El 86,8% de les bases de l'organització juvenil del Bloc i Compromís ha recolzat la proposta de la direcció del Bloc en un referèndum virtual. El Consell Nacional del Bloc es reuneix demà dissabte, 14 de desembre, per a debatre l'obertura del congrés del pròxim any.

Així, Joves PV votarà 'sí' a l'obertura del màxim òrgan de decisió de la formació integrada en Compromís, que serà qui tinga l'última paraula.

L'organització juvenil instarà el Bloc a iniciar un procés d'obertura similar al que va realitzar en el seu si el 2014, quan l'abans anomenat Bloc Jove es va refundar amb la nova denominació de Joves PV-Compromís.

La refundació, en el cas jove, va suposar "la constitució d'un espai de participació orgànica i política obert a tota la joventut de la coalició, i també de la ciutadania". "No és moment de tindre por, el Bloc té ara una oportunitat única d'obrir-se, repensar-se i reformular-se", reivindica Joves PV en un comunicat.

En definitiva, "és el moment de tindre valentia i donar eixe pas; cal adaptar-se als nous temps", com ha recalcat el secretari general Cesc Roig. "La gent jove és la millor prova que la decisió presa el 2014 ha sigut un model d'èxit, tant per a la joventut valencianista i d'esquerres com per a Compromís".