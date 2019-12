El Ayuntamiento aprueba las alegaciones a la ampliación del Puerto con la abstención del PSPV

Así se ha pronunciado la vicealcaldesa socialista de València, Sandra Gómez, quién, en atención a los medios posterior a la rueda de prensa en la que se han explicado los acuerdos de la junta que se han alcanzado por unanimidad, ha afirmado que la presentación de esta moción alternativa se basa en una "cuestión de formas".

Gómez ha relatado que tuvo conocimiento de que se iba a presentar esta moción a la junta este miércoles. "Intenté ponerme en contacto con Alcaldía para mantener una reunión en la que llegar a un acuerdo y un consenso sobre esta moción política que se iba a presentar", ha relatado, al tiempo que ha considerado que "no se atendió su solicitud" porque "existe una voluntad de hacer una estrategia partidista" sobre esta cuestión.

"Lo que veíamos es que no había una voluntad de llegar a un acuerdo en función de los intereses generales de la ciudad, parecía más bien que se estaba buscando una crispación, una tensión y una confrontación con el Partido Socialista. No había voluntad de diálogo, por eso hemos presentado esta moción, o mejor dicho, nos hemos visto obligados a hacer algo que no habíamos hecho hasta ahora que es presentar una moción alternativa dentro de la junta".

La vicealcaldesa ha considerado que esta situación responde a que Compromís tiene "determinados conflictos internos" y que busca "diluir la atención metiendo más temas dentro de la agenda política". "Entiendo que en la situación en que está Compromís, que tienen mucho lío interno y problemas, están intentando disparar a varios blancos a ver si se diluye el punto de los conflictos y los problemas, pero eso a la larga es malo", ha aseverado.

Para la vicealcaldesa, "levantar muros" entre los socios de gobierno es "malo". "Como socia de un gobierno de coalición, me gustaría que dejaran al gobierno en paz. Esto no ayuda en nada, que estemos buscando continuamente tensionar, crispar, que levantemos muros entre nosotros y no seamos capaces de buscar ni media hora en dos días para poder hablar y consensuar, lo único que me viene a la cabeza es una voluntad de crispar, pero yo no estoy en esas", ha aseverado.

CAMPILLO: "NO ES UNA NOVEDAD QUE LOS GRUPOS DISCREPAN"

Al respecto de la moción también se ha pronunciado el vicealcalde de Compromís, Sergi Campillo, quien en una atención a medios anterior a la de Gómez ha manifestado que "no es una novedad que los grupos discrepan" en la cuestión de la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Así, se ha referido a una votación en Les Corts en la que se pedía la realización de una nueva DIA, y en la que el PSPV votó junto a la oposición, mientras que Compromís y Unides Podem votaron a favor.

Campillo ha incidido en que Compromís busca "seguridad jurídica" a la hora de reclamar la nueva DIA, y ha recordado la situación de paralización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), "que ha estado paralizada por querer correr demasiado y no aclarar todos los términos jurídicos". "Tenemos experiencia, queremos evitar que vuelva a pasar", ha subrayado.

Así, ha señalado que la moción que ha aprobado su formación "va en defensa de los intereses de la ciudad y de la seguridad jurídica" debido al "enorme impacto que tiene el puerto sobre la ciudad" y que "obviamente, queremos garantizar que se haga correctamente, y que se garantice la salud de los vecinos, especialmente de la fachada marítima".

"La Conselleria de Transición Ecológica se ha dirigido al Ministerio del mismo nombre para que se pronuncie sobre la nueva DIA, por también entender que, según su criterio, es necesario realizar una nueva declaración", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "es evidente que la Autoridad Portuaria de València no está por la labor".

Con todo ello, Campillo ha mostrado su "respeto" por la posición de sus socios de gobierno, pero ha remarcado que Compromís "tiene una posición muy fundamentada en defensa de los intereses de la ciudad", ya que, para ellos, "el puerto es la infraestructura que más impacta no solo en la ciudad, sino en toda el área metropolitana, pero tiene más afección sobre la ciudad, ya que toda su fachada marítima se ve afectada".

GÓMEZ INCIDE EN "RESPETAR LA POSICIÓN DE LOS TÉCNICOS" SOBRE LA DIA

Respecto a la propuesta de la nueva DIA, Gómez ha apuntado que lo primero "sería respetar la posición de los técnicos". "Igual que nadie cuestiona el criterio de los técnicos del Ayuntmaiento, que nadie vaya a cuestionar los del Ministerio", ha aseverado, al tiempo que ha matizado que los socialistas "quieren que las cosas se hagan bien", por lo que se encuentran a la espera de la resolución de los técnicos del Ministerio sobre la necesidad de realizar o no la declaración.

Para Gómez, este debate "se está utilizando como mera herramienta de confrontación política", y ha manifestado: "Cuando metemos elementos partidistas en temas conflictivos, puede acabar acarreando una responsabilidad patrimonial y económica".