Agricultores de frutas y hortalizas protestan contra los precios y piden a Bruselas un trato más justo

"Nos están poniendo contra las cuerdas, estamos al borde del precipicio y no podemos aguantar", ha asegurado el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, que ha estado acompañado por la presidenta de Ceres, Inmaculada Idáñez; el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG y secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora; y el secretario general de COAG Málaga, Antonio Rodríguez.

López ha indicado que "el sector agrario está pasando por unas dificultades extremas", lo que repercute no solo en la economía sino también todo el tejido productivo.

"Hemos hecho muchos esfuerzos por modernizar el tejido productivo, hemos hecho muchas inversiones y estamos endeudados hasta las pestañas y la política que se están realizando desde Bruselas lo que hace es ponernos cada día un poquito más en la calle, en vez de ayudarnos a gestionar una situación económica de dificultad", ha apuntado.

Al respecto, ha puntualizado que se ven "en un callejón sin salida y nos preguntamos si realmente Bruselas está gestionando por un interés general o está gobernando para cuatro multinacionales de la distribución y cadenas agroalimentarias, que son los que están realmente controlando a productores y consumidores".

López ha avanzado que van a intentar unir a todas las organizaciones y sectores, ya que factores como el exceso de producción de tomate o el veto ruso, que "parece que no tiene origen", ha llevado a situaciones como la pérdida en Almería de unas 3.000 hectáreas, lo que "lleva una presión hacia otros productos como el pimiento o la berenjena".

"Esto hay que ordenarlo, necesitamos medidas de gestión de mercado, unos precios que no nos hagan estar en situación de 'dumping', por debajo de los costes de producción", ha dicho.

Asimismo, ha remarcado que "desde COAG no vamos a aceptar irnos arruinados, vamos a hacer todo lo que podamos para que esta situación cambie, y esto pasa por una estrategia de unidad de acción con todos para tratar de frenar este declive, porque llevamos seis o siete años que no hay un buen precio y no es un producto, sino son todos".

López ha concretado que no piden que se anulen los acuerdos, sino que "se controle, que se cumplan; no pedimos que Europa se desdiga de lo que ha dicho sino que se cumpla, porque sabemos que no se están cumpliendo".

"QUEREMOS QUE SE TOME COMO UN TEMA DE ESTADO"

Por su parte, la presidenta de Ceres, Inmaculada Idáñez, ha explicado que han reivindicado los "precios ruinosos" en el sector de frutas y hortalizas porque llevan "cuatro o cinco años muy malos y ya hemos llegado a un punto en el que ya no podemos sobrevivir y estamos en mano de las cadenas de distribución".

"Nosotras culpamos a las cadenas de distribución, que se juntan cinco grandes y nos pagan lo que les da la gana por nuestros alimentos", ha criticado.

Por estos motivos, han bloqueado "una gran cadena de distribución alemana porque vemos que ellos son muy potentes y nos tienen asfixiados y nos están ahogando".

Idáñez ha subrayado que ellas producen "una alimentación sana, saludable, de primera calidad", por lo que ha lamentado que "no se nos está teniendo en cuenta para nada y el alimento está en nuestra mano".

"Como mujer y agricultora nos sentimos muy impotentes desde Ceres Andalucía de ver lo que está ocurriendo, porque somos trabajadoras, autónomas o empresarias del campo", ha dicho, indicando que crean "alrededor nuestro, porque fijamos la población en los pueblos donde vivimos con nuestra agricultura".

"Queremos que se nos tenga en cuenta y que para el Gobierno español, incluso para Bruselas seamos una prioridad, que se tome como un tema de Estado", ha finalizado.

LOS SUPERMERCADOS ALEMANES "UTILIZAN LA USURA"

Por otro lado, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG y secretario general de COAG Almería, Andrés Góngora, ha asegurado que "los supermercados alemanes están utilizando una estrategia de presión en los precios, saltándose todas las normas de competencia, utilizando la usura a la hora de proponer unos precios en unos contratos que luego se rompen a la mitad de juego".

En este sentido, ha resaltado que "ahora mismo el 70 por ciento de las compras de frutas y hortalizas que hacen los ciudadanos tiene que ser a través de cinco grandes grupos de distribución europeos, fundamentalmente los alemanes, tanto Lidl como Aldi, también Carrefour; e incluso en España, que no era tan habitual, estos grandes cincos grupos ya llegan a concentrar el 60 por ciento de la alimentación".

Góngora ha precisado que la política agraria comunitaria "está marcada por los caprichos y los antojos de la gran distribución europea. Los acuerdos preferenciales con terceros países están beneficiando precisamente a estos grandes grupos de distribución".

"Tenemos que decir basta", ha remarcado, pues en los últimos diez años la agricultura de la fruta y hortaliza "ha perdido 43.000 agricultores. Somos todavía el sector más importante de la agricultura de este país, el 63 por ciento de lo que factura proceden de la fruta y hortaliza".

Por estos motivos, ha afirmado que "este sector se merece un respeto, las políticas agrarias tienen que cambiar, tienen que defender al pequeño y mediano agricultor, que es la pieza fundamental de nuestro sector".

"No queremos que nuestro sector acabe controlado por cuatro multinacionales, que además no tienen apego a la tierra y deslocalizan sus producciones para irse a Marruecos, Senegal, Egipto o Turquía", ha añadido.

Asimismo, ha detallado que las frutas y hortalizas es el sector que "más empleo genera", con 450.000 personas, "familias que viven directamente en las explotaciones y por eso vamos a continuar con las movilizaciones".

Por último, ha indicado que "ahora mismo lo mejor que pueden hacer los consumidores para ayudar a este sector es buscar frutas y hortalizas españolas, y además interrogar al frutero, al supermercado, preguntar por garantías de saber de dónde viene y cómo se ha producido".