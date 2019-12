La Generalitat Valenciana convoca per al 2020 la major Oferta Pública d'Ocupació de Sanitat fins al moment

Hui divendres, el ple del Consell ha autoritzat el decret pel qual s'aprova l'oferta del 2019 per a personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, constituïda per places vacants i dotades econòmicament en el Pressupost de la Generalitat per al present exercici 2019.

El total d'aquesta oferta ascendeix a 2.032 places, detallades per categories professionals, amb indicació de la quantitat total de places per categoria i sistema de provisió, places corresponent al torn lliure, promoció interna del personal estatutari fix i funcionari de carrera, així com a les places derivades del Pla d'Estabilitat.

En concret, aquestes 2.032 places corresponen a 1.962 places d'estatutari (804 places de promoció interna, 970 de torn lliure i 188 d'estabilització) i 70 places funcionarials, detalla el Govern autonòmic.

Les 1.962 places d'estatutari corresponen a 970 de torn lliure, de les quals, per categories, hi ha 10 places d'administratiu, 8 d'auxiliar administratiu, 7 d'auxiliar de farmàcia, 8 d'infermera especialista d'obstetrícia-ginecologia, 11 d'infermera especialista de salut mental, 356 d'infermera d'institucions sanitàries, 12 d'infermera SAMU.

També s'inclouen en aquesta categoria 80 places de facultatiu especialista, 8 de fisioteràpia, 1 d'higienista dental, 2 d'enginyer tècnic, 2 metges de CPF (Centre Planificació Familiar), 2 metges d'equip mòbil, 103 metges de família Equip d'Atenció Primària (EAP), 17 metges SAMU, 4 metges de treball, 9 metges d'urgència hospitalària, 10 pediatres d'Equip d'Atenció Primària i 2 periodistes.

A més, es convoquen 281 places de tècnic d'atenció auxiliar d'infermeria, 1 de tècnic d'ergonomia, 6 de tècnic d'anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 1 de tècnic especialista en medicina nuclear, 15 de tècnic especialista en radiodiagnóstico, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 2 de tècnic d'higiene.

PROMOCIÓ INTERNA

Respecte a les 804 places de promoció interna, es convoquen 10 places d'administratiu, 8 d'auxiliar administrativa, 7 d'auxiliar de farmàcia, 7 d'infermeria especialista obstetrícia-ginecologia, 11 d'infermer especialista de salut mental, 356 d'infermer d'institucions sanitàries, 12 d'infermeria SAMU, 25 de facultatiu especialista, 7 de fisioterapeuta i 2 d'enginyer tècnic.

També es convoquen les següents places: 2 metges de CPF, 1 metge d'equip mòbil, 27 de metge de família d'Equip d'Atenció Primària, 5 de mèdics SAMU, 1 metge del treball, 3 metges d'urgència hospitalària, 4 pediatres d'Equip d'Atenció Primària, 1 periodista, 281 de tècnic de Cures d'Auxiliar d'Infermeria, 6 de tècnic d'anatomia patològica, 4 de tècnic de documentació sanitària, 7 de tècnic especialista de laboratori, 15 de tècnic especialista en radiodiagnòstic, 1 de tècnic especialista en radioteràpia i 1 tècnic d'higiene.

Quant a les 188 places del Pla d'Estabilització, corresponen a 4 de treballador social, 10 d'auxiliar administratiu, 5 d'auxiliars de farmàcia, 1 dietista nutricionista, 100 d'infermeria d'institucions sanitàries, 13 de facultatiu, 1 d'higienista dental, 1 d'enginyer superior, 3 metges de CPF, 10 metges de família d'Equip d'Atenció Primària, 5 de metges d'Urgència hospitalària.

També s'inclouen en aquesta categoria 10 pediatres d'Equip d'Atenció Primària, 1 de tècnic especialista de documentació sanitària, 16 tècnics especialistes de laboratori i 8 tècnics especialistes de radiodiagnòstic. Finalment, les 70 places funcionarials corresponen a 38 places de torn lliure i 32 de promoció interna.

Així, l'any vinent es farà efectiva la major Oferta d'Ocupació Pública realitzada fins al moment, atés que, està prevista la convocatòria dels processos selectius corresponents a les ofertes dels anys 2017, 2018 i 2019, amb 13.422 places.

Totes elles, sumades a les 3.608 places de les oposicions del 2014, 2015 i 2016, sumen un total de 17.030 places, que "reduiran els índexs de temporalitat i donaran estabilitat a les plantilles de les institucions sanitàries", subratllen des del Consell.