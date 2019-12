El concejal de Ador se disculpa por su comentario hacia Álvarez de Toledo y el PSOE aclara que no es socialista

El edil de esta plataforma (en la que, además de PSPV y Compromís, confluyen otras sensibilidades políticas) publicó en su Facebook el siguiente mensaje: "¿Soy la única persona que ve que esta señora tiene un pene con cojones y todo atravesado en la garganta?", acompañado de una foto de la dirigente 'popular'.

Casado ha exigido una disculpa pública y el cese inmediato del teniente de alcalde por su "zafiedad machista", y afirmaba que se trataba de un edil socialista. También aludían a su pertenencia al PSOE el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que reclamaba "la condena inmediata del PSOE", y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que incluso preguntaba a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, si saldría a "pedir la dimisión de este sujeto".

Sin embargo, tanto desde Ferraz como desde el PSPV han negado que sea afiliado del partido ni concejal suyo. En todo caso, han incidido en un mensaje en Twitter: "Rechazamos y condenamos todos los ataques machistas y misóginos vengan de donde vengan".

También desde Compromís, otra de las formaciones que conforman esa plataforma, han negado que pertenezca a su partido.

El propio Mascarell ha salido al paso con un nuevo mensaje en redes sociales en el que ha apuntado: "Ayer hice un comentario en Facebook poco acertado, parece que a muchas personas les ha parecido mal. Por mi parte, si he ofendido a alguien pido disculpas y lo borro". Además, ha proseguido: "Quiero decir que para mí siempre "no es no".