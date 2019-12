Ferrà cree que Yllanes debería disculparse con MÉS y el PI por el "grave insulto" de acusarles de "etnicistas"

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, cree que el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes (Podemos) debería disculparse con MÉS y el PI por el "grave insulto" de insinuar que son "etnicistas", por sus palabras respecto a la enmienda de MÉS per Menorca para eliminar el plus de residencia de 22.000 euros a los altos cargos del Govern procedentes de fuera de Baleares.