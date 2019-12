Barbón respalda que Pedro Sánchez forme gobierno cuanto antes como "un acto de responsabilidad con Asturias"

Así lo ha dicho con motivo de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno en funciones y candidato, Pedro Sánchez, iniciará en los próximos días con los presidentes de las comunidades autónomas para explicar sus planteamientos de cara a la investidura.

Para Barbón, "no caben dudas sobre la conveniencia de desbloquear la situación y dar paso a la formación de un gobierno en plenitud de funciones". "Esa es la decisión sensata. No debemos plantearnos siquiera la hipótesis de unas terceras elecciones. Sería un fracaso colectivo que no podemos consentirnos", asevera.

Del mismo modo, el jefe del Gobierno asturiano entiende que la situación actual justifica la llamada a todos los presidentes autonómicos. "No nos encontramos ante una investidura más, como las que tuvieron lugar en las legislaturas anteriores. Nos encontramos en una coyuntura marcada por la tensión territorial y después de una repetición electoral en la que la ciudadanía ha vuelto a dar su respaldo mayoritario al Partido Socialista. En esta situación -sin duda, especial-, es comprensible que el único candidato quiera contar con la opinión de todos los gobiernos autónomos", apunta.

La responsabilidad, ha subrayado Barbón, "atañe a todas las fuerzas democráticas". "Por supuesto que hablaré con Pedro Sánchez, tal y como espero que hagan todos los demás presidentes autonómicos Me resulta incomprensible que alguien pretenda desentenderse, como si la gobernabilidad de España le fuese ajena. Esto nos incumbe a todos: a los presidentes y presidentas de todas las comunidades autónomas, sean de la formación que sean, y a todas las fuerzas democráticas; en especial, a las de mayor implantación. Esto es un ejercicio de compromiso con la calidad democrática de España".

En línea con este razonamiento, Barbón considera que "esa misma responsabilidad debería llevar al Partido Popular y a Ciudadanos a facilitar con su abstención la formación del único gobierno posible en estos momentos, el presidido por Pedro Sánchez". "Esa sería una gran prueba de altura democrática", incide.

Desde la perspectiva de Asturias, el presidente añade que la industria, la financiación autonómica, el desafío demográfico o la evolución de las infraestructuras son cuestiones que requieren de gobierno cuanto antes. "Asturias necesita cuanto antes que se forme un gobierno en España, y el único posible es el que ofrece Pedro Sánchez", concluye.